Secretarias de Obras e Agricultura planejam manutenção das estradas rurais

Usuários relatam dificuldades de acesso a distritos

CARATINGA- Usuários das estradas rurais procuraram a reportagem para relatar as dificuldades de acesso. Se tratando da via São João do Jacutinga/Suíço, os transtornos estão relacionados a grande quantidade de barro acumulado; já na entrada de Santo Antônio do Manhuaçu, como boa parte do asfalto cedeu, somente motociclistas estão conseguindo trafegar pelo local.

O DIÁRIO procurou a Prefeitura de Caratinga em busca de informações sobre a realização de reparos nestas localidades. Em nota, o executivo comunicou que a manutenção das estradas que dão acesso aos distritos já está no cronograma das Secretarias de Obras e Agricultura. “As equipes estão aguardando o período de estiagem das chuvas para iniciarem os trabalhos”, disse.