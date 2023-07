Santa de Rita de Minas terá evento do Dia do Capoeirista

SANTA RITA DE MINAS- A cidade de Santa Rita de Minas receberá no dia 5 de agosto, um evento comemorativo do Dia do Capoeirista. O organizador mestre Fábio Amorim destaca que nesta segunda edição, muitas novidades estão sendo preparadas para os participantes.

Mestre Fábio é o idealizador do projeto Viva Capoeira. Uma unidade funciona na Escola Municipal Doutor Maninho, no Bairro Zacarias, onde ele é auxiliado por Taylini Martins.

Ele, que trabalha com a capoeira há 17 anos na região de Caratinga, destaca o objetivo do evento. “No dia 3 de agosto, aqui no Brasil comemoramos o Dia do Capoeirista e tivemos essa iniciativa para fomentar, divulgando a arte da capoeira, lembrando que a roda de capoeira é patrimônio imaterial da humanidade. Já fiz inúmeros eventos aqui e em Santa Rita de Minas. Desenvolvemos trabalhos em escolas públicas, privadas, creches, universidades”.

Conforme mestre Flávio, a expectativa é reunir grandes nomes da Capoeira de toda a região. “Muriaé, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, enfim, várias cidades para esse evento. Estamos com novidade trazendo uma mestra de capoeira para ministrar uma aula, a mestra Chaveirinho, da cidade de Muriaé. Estamos trazendo uma mulher para o lugar de protagonista do evento”.

O evento vai acontecer na Praça Central de Santa Rita de Minas, a partir das 14h, aberto a toda a comunidade.

O PROJETO

O projeto desenvolvido no Bairro Zacarias, conforme Taylini Martins, é voltado para pessoas de dois a 69 anos de idade, sendo crianças de dois a 12 anos com aulas às segundas e quartas, das 19h30 às 21h. Terças e quintas, das 20h às 21h30, a partir de 12 anos. “É um projeto social, sem fins lucrativos e aberto a toda comunidade”.

Mestre Fábio enfatiza os conceitos que são trabalhados com os alunos, tendo como foco a cultura e a disciplina. “Temos o objetivo de fortalecer nossas raízes afro-brasileiras através das aulas de capoeira, maculelê, samba de roda, puxada de rede e também com as crianças, trabalhamos muito a questão da cidadania, respeitar ao próximo, os pais, boas notas na escola, boa índole na comunidade em que vive. Todo mês fazemos roda chamando todo o grupo, de todas as unidades que temos em outras cidades e mantendo viva essa tradição que nossos antepassados deixaram, que é a capoeira”.

O Viva Capoeira está aberto a novos participantes e apoiadores, para seguir difundido a capoeira no cenário regional, como reforça mestre Fábio. “O convite fica lançado, quem quiser participar as aulas acontecem para as crianças segunda e quarta, a partir de 19h30 e terça e quinta com crianças acima de 12 anos e adultos, às 20h. Quem quiser entrar em contato pode chamar pelo WhatsApp pelo número 3399985- 7548. A gente está aberto a parceria, alguém que tiver interesse em ajudar no fomento da cultura, nessa questão do trabalho social dentro do município, pode nos procurar que estamos abertos a parceria”.