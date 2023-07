Vestibular Unec oferece inscrições e matrículas gratuitas para mais de 20 cursos de graduação

Com tradição e ensino de qualidade, o Unec disponibiliza cursos de graduação nos campi Caratinga e Nanuque

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga, Unec, está com inscrições abertas para os mais de 20 cursos de graduação nos campi de Caratinga e Nanuque. Os interessados podem agendar as provas até o próximo dia 04 de agosto, ou ainda, podem utilizar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir do ano de 2018 para ingresso no ensino superior.

O coordenador do registro acadêmico do Unec, Renan Gonçalves, destacou algumas informações sobre o processo seletivo. “Os candidatos podem ingressar no Unec através do processo seletivo que está sendo feito de forma agendada, podendo optar pela prova presencial ou online. As provas presenciais devem ser agendadas para realização na unidade II do Unec, já para prova online o candidato deve fazer a inscrição no site do Unec para receber o link de acesso por e-mail. Lembrando que o processo seletivo é válido para quem não participou do Enem nos últimos cinco anos”.

No Unec, o aluno tem a oportunidade de praticar inúmeras atividades que serão desenvolvidas em seu curso, seja nas salas de aula ou nos laboratórios, no relacionamento com a comunidade interna, no Hospital Irmã Denise, no Centro de Reabilitação, no Setor de Projetos e Serviços ou em outros setores da Instituição.

Unindo tradição e excelência, a Funec já contribuiu para a formação de inúmeros profissionais qualificados. A infraestrutura física e o aporte intelectual do corpo docente oferecidos pela instituição já são reconhecidas não só em Caratinga, mas em toda a região. De acordo com Renan, os candidatos terão descontos especiais nas mensalidades em 2023. “As matrículas e inscrições são gratuitas, estamos com uma condição especial em que todos os cursos, exceto medicina, estão com 50% de desconto nas mensalidades do ano de 2023, especificamente”.

Cada curso dispõe de salas de aulas equipadas e climatizadas, com laboratórios específicos para cada área de aprendizagem, assim como espaços para a realização de atividades práticas e inúmeros convênios para realização de estágios. O Unec disponibiliza, também, o Sistema de Biblioteca Digital, com um vasto e rico acervo para acadêmicos e comunidade, espaço cultural, ginásio, auditórios, complexo desportivo e restaurante.

O edital e ficha de inscrição estão disponíveis no site www.unec.edu.br. Para mais informações, entre em contato por meio do WhatsApp: (33) 9 9986-3935.