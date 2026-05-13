Vereador Ugleno Alves ‘paga’ 10 flexões ao lado de Nikolas Ferreira durante entrega de viaturas em Teófilo Otoni

A cerimônia de entrega de viaturas da Polícia Militar no 19º Batalhão teve um momento descontraído que chamou atenção de quem acompanhava o evento nesta quarta-feira (13).

Ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira, o presidente da Câmara, Ugleno Alves, entrou na brincadeira e pagou 10 flexões junto com o parlamentar, arrancando risadas e aplausos do público presente.

O momento aconteceu durante a agenda de entrega das novas viaturas destinadas à 15ª Região da Polícia Militar e rapidamente movimentou os bastidores do evento.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni