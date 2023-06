Regional LCD: APEC vem com tudo

Faltando pouco mais de um mês para o início do Campeonato Regional adulto da Liga Caratinguense de Desportos, a Associação Piedade Esporte Clube garantiu participação no certame 2023. Desenvolvendo um belo trabalho nas categorias de base, em 2022 o time fez bonito também no principal campeonato amador do Leste e Zona da Mata mineira, o começo foi com goleada sofrida diante do até atual campeão Santa Barbara fora de casa. Porém, o time se recuperou, fez ótima campanha até a semifinal quando parou diante do forte time do Limoeiro. Entretanto, o desempenho foi elogiado e dando a certeza que o trabalho pode evoluir ainda mais. Para este ano, a APEC iniciou os preparativos com mais antecedência, pretende usar a experiência do ano passado, principalmente jogando em casa no ótimo gramado do estádio municipal. Se para alguns foi uma surpresa o time chegar à semifinal ano passado, agora em 2023, a expectativa é que Piedade possa ir ainda mais longe e disputar o título de igual para igual com os principais candidatos.

Copa da Amizade: Bola na Rede vêm aí!

Se para o Campeonato Regional adulto de futebol amador, o time de Piedade quer se colocar entre os favoritos, quando o assunto é Copa da Amizade de futsal, que também acontecerá em julho, ninguém tem dúvidas que o projeto Bola na Rede, da cidade de Vila Velha/ES, comandado brilhantemente pelos professores Márcio e Gabriel, é o principal favorito ao título de Campeão Geral. Aliás, o que tem acontecido com alguma frequência nos últimos anos. Em 2022 não foi diferente, com ótima estrutura organizacional, o Bola na Rede participa com todas às categorias possíveis em alto nível. Sem falar na presença marcante da torcida que não mede esforços para viajarem os 315 km que separam Caratinga de Vila Velha. A torcida é um show à parte.

Porém, outros projetos e clubes de Caratinga e outras cidades, estão trabalhando intensamente para quebrar a hegemonia dos capixabas na Copa da Amizade. Se irão conseguir evitar que o Bola na Rede ganhe tudo mais uma vez não sei, entretanto, tenho certeza que a Copa ganha em emoção e competitividade.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]