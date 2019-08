Rede Doctum prepara lideranças para um grande semestre letivo na instituição

Encontro em Caratinga motiva equipe a “fazer mais, inovar, ir além”

CARATINGA – Nos dias 1 e 2 de agosto, cerca de 100 colaboradores, formados por lideranças corporativas e de unidades da Rede Doctum, participaram de um grande encontro em Caratinga, para alinhamento da programação de atividades e das diretrizes de cada diretoria sobre o segundo semestre letivo de 2019, que terá início no dia 12 de agosto e deverá ser o mais bem estruturado de toda a história da instituição.

Através do lema “fazer mais, inovar, ir além”, o objetivo do encontro foi valorizar as pessoas e fazer com que desempenhem suas funções de forma plena, a fim de proporcionar um grande semestre letivo aos alunos Doctum.

Os dois dias de evento contaram com uma variada programação. Além da apresentação da campanha “Somos Doctum”, Capacitação Docente, e Planejamento de Pesquisa e Extensão, o encontro contou com as palestras “A gestão da EaD no polo: ações para melhoria dos processos”, “Prioridades Operacionais” e a “A era do (auto)conhecimento”.

Para o presidente da Rede Doctum, Cláudio Leitão, este deverá ser o melhor semestre de todos os tempos da Doctum. “A palavra é muito forte. É de ‘fazer mais, inovar, ir além’ que precisa a educação. Precisamos dessa inquietude, desse inconformismo. A juventude pede isso, pede empatia. Com tantas tecnologias à nossa disposição, vamos fazer um semestre que surpreenda profundamente e agrade mais do que nunca o nosso aluno, o nosso compromisso é com ele. A escola é a casa da esperança. A escola tem que ser um lugar de alegria. Nosso objetivo neste semestre é fazer com que os alunos desejem estar conosco”, enfatiza.

O presidente executivo da Rede Doctum, Pedro Leitão, ressalta que é preciso o aluno entrar na Doctum e viver uma experiência única. “Fizemos um mutirão, reunindo lideranças de todas as unidades, para fazer um semestre inesquecível. A Doctum tem valores fundamentais, é uma instituição que vê a educação como humanista, e isso precisa sempre ser renovado. O ensino superior não é a última fronteira numa carreira, mas ajuda o aluno a dar um salto de vida, de melhorar sua visão de mundo, e é nesse sentido que estamos fazendo esse encontro”, afirma.

Esse ano, o segundo semestre letivo da Rede Doctum terá início dia 12 de agosto, em todas as unidades, e promete ser um grande período para os alunos, que poderão vivenciar, durante os próximos meses, tudo o que a instituição de ensino tem a oferecer e seus diferenciais.