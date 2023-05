Quinta-feira tem Arbitral

A primeira reunião entre clubes interessados em disputar o Campeonato Regional adulto acontecerá na quinta-feira (25), às 18h30 na ACIC (Associação Comercial e Industrial de Caratinga). Muitos dos clubes que disputaram a competição ano passado, já confirmaram presença também no certame deste ano. Além disso, outros clubes de Caratinga e de cidades vizinhas que não jogaram em 2022, também confirmaram que estarão no primeiro Arbitral quinta feira. Um desses gigantes do nosso futebol é o Esplanada. O Verdão da Grota promete vir forte em busca do tricampeonato. Campeão pela primeira vez em 1982 em dois jogos épicos contra o Esporte Clube Caratinga, o Verdão voltou a conquistar o título em 2002, depois de vinte anos. De lá pra cá, o tricampeonato vem batendo na trave. Dono de uma das torcidas mais fanáticas de toda região, o alviverde é uma das camisas pesadas que estarão na briga pelo título em 2023.

Cansado disso

Uma das coisas que mais tem me cansado ultimamente é a BURRICE. Confesso que ela me faz reavaliar diariamente a relação com algumas pessoas e até mesmo com Redes sociais. Tenho tolerância com a IGNORÂNCIA, afinal, ninguém sabe tudo. Eu mesmo sou totalmente ignorante sobre vários assuntos. Entretanto, ao perceber, procuro aprender, estudar, me informar sobre o tema, ou simplesmente, admito minha ignorância e me abstenho de falar bobagens. Enfim, poupo às pessoas de asneiras sobre algo que desconheço. Agora, BURRICE não tolero. Afinal, o BURRO, é aquele que ignora a própria ignorância. Não sabe, não quer saber, tem raiva de quem sabe, e ainda se acha no direito de espalhar IDIOTICES. Isto posto: RACISMO dói na alma de quem sofre, RACISMO não é questão de opinião, é CRIME, um assunto sério que deve ser debatido com conhecimento histórico de suas origens e consequências. Vini Jr. Tem sido vítima constantemente de ataques racistas por parte de diversas torcidas adversárias na Liga Espanhola. Lamentavelmente, poucas são às ações da entidade e principalmente dos clubes para coibir tais ataques de ódio. Obviamente a raiz do problema é muito além do esporte. É uma questão cultural, educacional na formação da sociedade. O caso envolvendo Vinícius Júnior ganha manchetes mundiais por ser ele um astro do futebol mundial. Porém, casos de racismo acontecem diariamente perto da gente, na família, nas empresas. RACISMO é crime e não deve ser tolerado, tampouco ignorado. É preciso denunciar cada vez mais e punir rigorosamente quem praticar. Vini Jr. é rico, famoso e sofre com isso, imagina os pobres e anônimos?

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]