Projeto Sombra e Água Fresca desenvolve atividades educacionais, culturais e esportivas

CARATINGA- O “Projeto Sombra e Água Fresca”, mantido pela Associação Ebenézer de Ação Social e Cultural atua em Caratinga há 11 anos. Atualmente possui dois núcleos localizados nos bairros Esperança e Nossa Senhora Aparecida, com atividades diárias nos períodos matutino e vespertino, atendendo 95 crianças e adolescentes, com idade entre seis e 14 anos.

São oferecidas atividades de educação cristã, acompanhamento escolar, teatro, música, artes e oficinas de esportes: dança, xadrez, capoeira e recreação. Essas atividades são desenvolvidas por meio de parcerias como os projetos “Cristo em Ação” e “Sementes”, contando com o auxílio de voluntários e da equipe de apoio. Além das atividades mencionadas o projeto conta com a ajuda de duas psicólogas que atendem semanalmente aqueles que necessitam desse acompanhamento.

Também há o fornecimento de lanche todos os dias, para todas as crianças que frequentam o projeto e quando necessário há distribuição de cestas básicas e quinzenalmente. As “agrocestas” são fornecidas pelo banco de alimentos da prefeitura de Caratinga. O sustento da instituição é todo feito por doações de terceiros que permitem a realização do trabalho.

Os interessados em conhecer o “Projeto Sombra e Água Fresca” e contribuir com o desenvolvimento das atividades podem entrar em contato pelo telefone (33) 9 8832-7290 (Patrícia) ou pelo Instagram oficial do projeto @projetosombraeagua.