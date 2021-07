62º Batalhão realiza homenagens a policiais e colaboradores

CARATINGA – Na manhã desta terça-feira (20), o 62º Batalhão de Polícia Militar, através do comandante André Pedrosa, realizou uma solenidade de homenagem aos veteranos, destaques profissionais e colaboradores beneméritos.

O tenente-coronel André Pedrosa ressaltou que é muito importante homenagear e destacar os policiais e colaboradores que contribuíram com a segurança da sociedade nos últimos seis meses. “Temos que agradecer esses policiais que tanto fizeram nos últimos seis meses, diante de todos os problemas, todas as dificuldades, e pra nós não é importante somente fazer esse reconhecimento, mas também demonstrar aos demais o quanto é importante o bom trabalho, a preocupação com a nossa comunidade, e o compromisso com o resultado. Inclusive outros órgãos, empresas e apoiadores que tem a mesma preocupação que a nossa de trazer segurança para comunidade, nós procuramos destacar. Agradecemos a nossa tropa, aos nossos militares, que nesse momento difícil de pandemia tem buscado o melhor resultado e também aos nossos apoiadores, e queremos transmitir à comunidade que fique tranquila, pois tem uma polícia compromissada com bem estar de todos”, destacou o comandante.

Sargento Cotta foi o destaque operacional da companhia Tático Móvel, e ressaltou o trabalho em grupo. “É uma satisfação muito grande receber esse destaque, sabemos que o Batalhão de Caratinga tem excelentes policiais militares, e a companhia Tático Móvel não é diferente, são profissionais bastante conceituados. Obviamente não posso deixar de citar que esse destaque vem também graças à equipe, trabalho com cabo Alessandro e soldado Gouveia, uma excelente equipe, não conseguimos destacar se não for pelo conjunto”, disse o sargento.

O vice-prefeito Ronaldo Gomes de Carvalho, o “Ronaldo da Milla’, recebeu a homenagem de colaborador benemérito. “É uma satisfação ser lembrado por uma instituição tão importante como a Polícia Militar, reconhecida como a melhor polícia do nosso Brasil, e essa parceria entre poder público, poder executivo, e essas instituições fortalecem, no caso da PM, a segurança para o nosso município. “É uma honraria, a gente compartilha com a nossa família, com nossos amigos, porque se estamos aqui recebendo esse mérito, lembrando que estamos na vida pública, é nosso dever servir, é gratificante, ainda mais quando a homenagem vem da Polícia Militar”, destacou o vice-prefeito.

Tenente Christófori recebeu destaque operacional do semestre, à frente da companhia de Inhapim. “Estou praticamente dois anos à frente da companhia, são 12 municípios, e o trabalho conjunto, do soldado mais moderno ao oficial mais antigo da companhia, mais o bom relacionamento com os demais órgãos de defesa social, tem surtido efeitos e graças a Deus, e aí vem essa coroação. A gente agradece o reconhecimento, continuamos com esses bravos militares a meu comando, compartilho com eles a glória desse reconhecimento, porque ninguém faz nada sozinho, e isso faz parte do nosso crescimento na instituição”, conclui o tenente.