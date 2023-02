Projeto “Meu Mundo Encantado” leva teatro para as comunidades

Peça teatral “O Pequeno Príncipe” foi apresentada para alunos da Escola Professor Jairo Grossi

CARATINGA- O projeto “Meu Mundo Encantado”, idealizado pela produtora cultural Belkiss Chaves, apoiado pela Fundação Renova, realizou duas apresentações ontem, no auditório Celso Simões Caldeira, para os alunos da Escola Professor Jairo Grossi e no Casarão das Artes. A peça teatral “O Pequeno Príncipe” foi encenada pelo grupo Luzes e cia.

Belkiss Chaves destacou como o projeto foi criado. “Há muito tempo a gente já trabalha com produção cultural e a Fundação Renova colocou um edital para aquelas cidades que foram afetadas pela barragem Fundão, em Mariana e Caratinga tem um pequeno pedaço, ali na Ilha do Rio Doce, que foi atingida também. Todas as cidades que foram atingidas tiveram oportunidade de colocar projetos na área cultural, para poder levar a essas comunidades. Eu tive três projetos aprovados e esse traz o teatro”.

O projeto itinerante ainda vai para outras localidades, conforme explica Belkiss, que também faz um balanço positivo das atividades. “Vai para Belo Oriente também e aqui em Caratinga, fora da sede, estaremos no dia 15, na Ilha do Rio Doce. Ainda mais depois desse tempo parado de pandemia, esses editais vêm trazer de novos os artistas e produtores para trabalhar. As crianças absorvem tudo, estão ali para receber e o teatro promove isso, a criatividade, a curiosidade, o autoconhecimento. Uma arte que influencia muito na vida de quem assiste e de quem produz”.

Angélica Nunes, coordenadora pedagógica da Escola Professor Jairo Grossi, elogiou a iniciativa do projeto. “É um prazer muito grande receber a companhia de teatro hoje na nossa escola. O ensino vai além das quatro paredes de sala de aula. Ensinamos quando trabalhamos também com a criança no pátio, a questão da limpeza, do cuidado, do zelo, quando trazemos para uma apresentação como essa teatral, onde trabalhamos o respeito com ao próximo, o saber ouvir, aplaudir, vibrar com apresentação, elogiar o que está sendo apresentado a nós. Isso para nós é muito significativo, ainda mais nesses primeiros dias de adaptação, recebemos muitos alunos novatos e agrega todo o trabalho de planejamento que temos”.