Homem encontrado morto em quarto de hotel

CARATINGA – Carlos César de Oliveira, 39 anos, foi encontrado morto dentro de um quarto de um hotel no bairro Zacarias. De acordo com a Polícia Militar, o homem tem dois registros de endereço, sendo um em Piedade de Caratinga e outro em Santa Rita de Minas.

A perícia da Polícia Civil também esteve no hotel e não encontrou sinais de violência no corpo, podendo ter sido morte natural.

Carlos teria sido visto pelos funcionários no último domingo (12) e nesta terça-feira (14), eles resolveram acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militares para abrirem a porta e prestarem socorro, caso necessário.

De acordo com o tenente Danilo, o corpo já se encontrava enrijecido, indicando que a morte tenha acontecido há mais dias.

O corpo foi liberado para o serviço funerário e família será procurada para ser informada sobre o ocorrido.