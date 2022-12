Prefeitura de Inhapim inaugura obra de reforma e revitalização da escola municipal Tia Odaísa

INHAPIM – Nessa semana, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o ‘Sandro da Saúde”, acompanhados da secretária municipal de Educação Carla Ervilha da Silva Araújo Oliveira, e do secretário de Obras Welisson Abrantes Martins entregaram para a população inhapinhense a obra de reforma e revitalização da escola municipal Tia Odaísa Fernandes de Melo Marques.

Para melhor entender a importância da realização desta obra é preciso retornar ao ano de 2021, quando o prefeito Marcinho vendo a necessidade de se reformar e modernizar o edifício do Lar da Criança, local que por anos abriga a escola municipal Tia Odaísa, viu-se esbarrado em promover um grande volume de investimento em um imóvel locado, que não pertencia ao rol de patrimônio do município.

Pensando no bem-estar de todos que frequentam o local, o prefeito Marcinho, promoveu economia e com o apoio da diretoria do “Lar da Criança” (proprietária do prédio) pelo custo de um milhão de reais comprou o imóvel e o anexou na lista do município, permitindo a realização das obras. “Agradeço imensamente ao padre Alan Pedrosa de Carvalho, nosso pároco de Inhapim, representante da igreja católica junto à instituição Lar da Criança, que sensível a demanda de reformar e modernizar este edifício que abriga este educandário, no intuito de melhor atender nossas crianças, professores, supervisores e demais funcionários que aqui lutam diariamente para melhorar a educação deste país, não mediu esforços para que concluíssemos todo processo de compra do imóvel para o município, permitindo a realização das obras”, disse o prefeito.

Marcinho lembrou ainda do seu tempo de criança, onde até hoje morador da Rua Padre Vigilato, local onde se localiza o edifício “Lar da Criança”, brincava com os órfãos do local. “Lembro que minha mãe fazia um almoço em comemoração ao meu aniversário e eu chamava todos os meus colegas do “Lar da Criança” para almoçar comigo, era diversão garantida. Até hoje tenho amizade com muitos deles. Hoje, com as bênçãos de Deus materializadas na vontade do povo inhapinhense nas urnas estou prefeito, e realizar a aquisição e reforma deste edifício para ser utilizado no processo educacional de nossas crianças, me traz boas lembranças e renovam minhas energias para seguir lutando em favor de nossa comunidade”.

Carla Ervilha, secretária de Educação, disse que é tempo de agradecer. “Agradeço ao prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro da Saúde por juntos serem idealizadores dessa belíssima ideia, adquirir e reformar a escola municipal Tia Odaísa. Em 2022 enfrentamos muitos desafios, mas hoje estamos aqui para comemorar e celebrar esse momento. Em 2023, com energia renovada buscaremos novos horizontes, novos desafios, superando metas e conquistando sonhos. Revitalizar uma escola é fazer brilhar ainda mais uma estrela, várias estrelas. Gratidão aos servidores da educação e de maneira especial ao prefeito Marcinho”, disse a secretária de Educação.

Já a diretora da escola, Cristiane de Oliveira Eugênio, disse faltar palavras para agradecer a atenção e o carinho dispensado pelo prefeito Marcinho e pelo vice-prefeito Sandro da Saúde ao educandário. “Não há palavras que possam demonstrar o quanto estamos gratos e felizes por recebermos essa escola totalmente reformada e revitalizada, aconchegante e linda. Obrigada prefeito Marcinho”, ressaltou a diretora Cristiane.

A solenidade de entrega das obras de reforma e revitalização da escola municipal Tia Odaísa foi realizada no novo refeitório do educandário, e contou com a presença do viúvo da homenageada senhor José Marques de Andrade, centenas de professores, supervisores, monitores e auxiliares da rede municipal de educação, Sílvia Angélica, da 6ª Superintendência Regional de Educação de Caratinga e dos vereadores da base aliada na Câmara, Leilamar Pires, Marsonnilo Ferreira, Carlinhos da Saúde, Paulo Lima, Valdilene Salgado, servidores e secretários municipais, comunidade escolar e população em geral.

DADOS DA ESCOLA

A Caminhada do Pré-Escolar “Tia Odaísa”, começou oficialmente em 1999, com expedição do Decreto Lei Número 315/99, sendo autorizado o funcionamento do Pré-Escolar Municipal “Tia Odaísa Fernandes de Melo Marques”, situada à Rua Padre Vigilato, 141, Centro, com o CGC nº 20844.049/0001, tendo como atual diretora Cristiane de Oliveira Eugenio.

A Escola Municipal “Tia Odaísa” atende crianças de 4 anos a 5 anos em meio período, com atividades pedagógicas, alimentação, prevenção a saúde bucal, vigilância nutricional e recreação.

Atualmente o Pré-Escolar “Tia Odaísa” possui 13 turmas, num total de 240 alunos.

Em 2021, após 40 anos, com economia e equilibrando as contas públicas, o prefeito Marcinho adquiriu para o rol do patrimônio do município todo o prédio do “Lar da Criança”, imóvel de grande valor econômico, cessando o pagamento de aluguéis e instalando a Escola Municipal “Tia Odaísa” em sede própria.

Assessoria de Comunicação