Rumo á praia: Caminhão com 32 turistas de Minas Gerais no baú é flagrado na BR-262

Um caminhão baú foi flagrado, na madrugada desta quarta (22), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 31 pessoas que saíram de Belo Horizonte, Minas Gerais, com destino a Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O grupo de turistas viajava no compartimento de carga quando o veículo foi parado pelos policiais em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo.

A abordagem aconteceu durante uma fiscalização na região. Ao verificar o baú, a PRF encontrou os passageiros deitados sobre o piso do compartimento, acomodados em cobertores e almofadas.

Segundo a polícia, todos passageiros, incluindo 15 crianças, pessoas com deficiência e idosos, eram transportados soltos no compartimento de carga do caminhão, sem qualquer equipamento de proteção.

Eles contaram aos agentes que são familiares e amigos e estavam viajando de Belo Horizonte com destino a Piúma, para passar as festividades de final de ano.

O veículo tinha placa de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e o motorista, um homem de 48 anos, foi autuado em quatro artigos do Código Brasileiro de Trânsito (CTB) — 167, 168, 230 e 231 — que variam de infração grave a gravíssima por transporte irregular de passageiros. Ele vai responder a processo criminal, além de ter de pagar pelo serviço do ônibus destina para o transporte correto dos passageiros.

A PRF retirou os passageiros e acionou um serviço regular de transporte que enviou um ônibus para acomodar e transportar os viajantes até seu destino.

