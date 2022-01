Prefeitura de Inhapim entrega ponte de aduela e concreto no distrito de Novo Horizonte

INHAPIM – Na tarde desta última quinta-feira (6), a Secretaria de Obras concluiu o aterro na nova ponte que liga as comunidades dos distritos de Novo Horizonte à Itajutiba, e na oportunidade, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro da Saúde dirigiram-se até o local para promover a abertura da ponte, reestabelecendo o tráfego de veículos.

A antiga “Ponte do Grimaldo” como é conhecida, sofreu com a intensidade das chuvas dos últimos anos, sendo completamente destruída, e no local foi construída uma ponte de madeira, mas por se tratar de uma região economicamente voltada para o gado de corte e de leite, com elevado trânsito de veículos pesados, houve a necessidade de construção de uma ponte em tubo de concreto. “A região dos distritos de Novo Horizonte, Itajutiba e Bom Jesus do Rio Preto representam uma parcela significativa da economia do município no que tange a produção de leite e gado de corte, sendo assim a construção desta ponte em concreto é primordial para toda essa região, pois traz maior segurança e agilidade no transporte da produção agrícola, favorecendo seu escoamento”, informou o secretário de Obras Paulo Lima.

Já o vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou a importância da ponte para que as equipes de saúde prestem um atendimento rápido e eficaz na comunidade. “Temos nessa região três equipes completas de profissionais de saúde que atendem essa região e necessitam utilizar essa ponte, sendo as equipes de Bom Jesus, Itajutiba e Novo Horizonte. Médicos, dentistas técnicos em enfermagem e enfermeiros atendem nessas unidades e vez ou outra utilizam essa rota para melhor atender todos os nossos cidadãos. A construção dessa ponte em substituição à antiga de madeira, além de ecologicamente correto, traz conforto e segurança para a população”, disse Sandro.

O prefeito Marcinho utilizou suas redes sociais para agradecer o empenho dos servidores do município em concluir mais essa obra, lembrando que ela é proveniente de recursos próprios do município, o que só foi possível graças ao equilíbrio financeiro e a gestão eficaz das contas públicas. “Vencendo os desafios de cada dia, hoje estivemos no distrito de Novo Horizonte entregando uma importante obra para nossa comunidade, uma ponte de aduela com concreto armado, honra e glória a Deus, por nos permitir cumprir nossa missão. Gratidão a cada colaborador e servidor de nosso município que se empenhou por mais essa conquista”, finalizou.

