COLUNA ABRINDO O JOGO

A importância da Secretaria de Esportes

Sempre que um ano se inicia, renovamos nossas esperanças que as coisas irão melhorar em todos os setores da nossa vida pessoal, e claro, esse desejo se estende a toda comunidade. Quando nos referimos ás questões sociais, boa parte da demanda está diretamente vinculada ao esporte. Afinal, não existe “ferramenta” de transformação social mais eficiente que o esporte, independente da modalidade.

Uma pesquisa realizada pelo portal G1 mostra que promessas dos políticos: prefeitos cumpriram 15% dos compromissos de campanha após um ano de mandato. Levantamento do G1 considera 1.091 promessas assumidas pelos então candidatos das 26 capitais durante a campanha eleitoral de 2020. Os dados mostram, ainda, que 18% das promessas foram cumpridas parcialmente e 66% ainda não foram cumpridas. Embora os números se refiram aos prefeitos de capitais, o cenário no restante do país não é diferente. Porém, um detalhe me chamou ainda mais a atenção, quando tais promessas são divididas por tema, Em termos percentuais, as promessas envolvendo turismo e esporte lideram o ranking de promessas não cumpridas. Na minha humilde opinião, esses dados apenas comprovam o que desportistas, atletas, e principalmente parte da sociedade que depende de inclusão social já sabia, a grande maioria dos administradores da pouca, ou nenhuma importância para esporte. Digo isso com enorme tristeza, afinal, depois de duas décadas e meia militando na área esportiva através da imprensa, tendo tido a oportunidade de conhecer diversos projetos esportivos espalhados pelo Brasil, ter implantado em um clube particular da cidade em 2016, estar trabalhando em outro atualmente em outro clube, sei que recursos existem disponíveis dentro das diversas leis de incentivos.

Em 2021, ouvi de várias pessoas, inclusive do próprio prefeito Dr. Welington num evento do Bolsa Atleta realizado na Casa Ziraldo, que para este ano iria criar a Secretaria de Esportes. Iniciativa que só poderá ser tomada este ano por conta do fim da vigência da lei 173 de 20 de Maio de 2020, que impedia todos os gestores públicos de criarem cargos ou departamentos que elevassem os gastos. Afinal, todos os esforços seriam direcionados para combater a pandemia da COVID-19. Isto posto, tenho certeza absoluta que Caratinga terá muito a ganhar com a criação da Secretaria de Esportes. Penso que sua criação, irá otimizar o trabalho de demais secretarias como: Saúde, Educação e Ação Social. Afinal, o esporte como ferramenta de política pública, influencia diretamente em todas essas áreas. Uma secretaria tem como principais funções: Massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação esportiva; Oportunizar a atividade física a pessoas interessadas; Contribuir com o desenvolvimento humano, social e esportivo; Reduzir índices de criminalidade; Promover transformação social; Melhorar a qualidade de vida. Gente competente, com conhecimento e experiência não falta dentro do próprio governo. Falta só a secretaria.

Fábio merecia mais respeito

(Foto: Arquivo Foto: Gustavo Andrade)

Pegou muita gente de surpresa a não renovação do contrato do goleiro Fábio pela nova gestão do Cruzeiro. O clube vendido a Ronaldo Fenômeno depois de se transformar em SAF (Sociedade Anônima de Futebol), assumiu, fez um levantamento e viu que a folha de pagamento da Raposa continuaria inviável por conta da permanência na série B. Jogadores contratados ainda na antiga gestão nem chegaram a treinar: Jailson, Pará, Sidney, são alguns desses. Sem falar em toda comissão técnica de Luxemburgo. Porém, nenhum desses causou mais surpresa que o jogador que mais vestiu a camisa azul na história. Entretanto, existe muito mais coisas por trás desta decisão que o torcedor nem faz ideia. Fábio queria um contrato até o final do ano, dentro do teto salarial que o clube está adotando. Porém, a nova gestão queria contar com ele apenas até o final do Campeonato Mineiro. Mas, o que não foi falado por nenhum dos dois lados, é que o Cruzeiro Esporte Clube, tem uma dívida com o goleiro que ultrapassa os 10 milhões de reais, sendo assim, Ronaldo foi orientado pelo seu departamento jurídico para não assinar um vínculo superior a três meses, sob o risco de futuramente ser cobrado por essa dívida que é do Cruzeiro e não da SAF. Obvio que todos da nova gestão sabem que Fábio tem totais condições técnica e física de suportar mais um ano de contrato. Aliás, na minha humilde opinião foi o melhor do time em 2021. Mas, a questão não é essa e sim essa dívida que a nova gestão não quer assumir. Não sou de fazer conta com dinheiro dos outros. Entendo que Ronaldo como dono do clube, tem todo o direito de contratar e demitir quem ele quiser. Só acho que todo esse processo poderia ter sido tratado de uma forma mais transparente, e respeitosa com o ídolo. Afinal, o relato que Paulo André, se quer saiu de sua sala para cumprimentar e tratar pessoalmente com o goleiro, pegou muito mal. Tal atitude criou um clima ruim e trouxe uma pressão ainda maior por resultados sobre a nova gestão.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm