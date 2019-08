Prefeito fala sobre funcionamento do Canil Municipal

Estrutura já está recebendo cães recolhidos na cidade, enquanto inauguração ainda não foi definida. Grupos de esportes radicais da cidade organizam evento para arrecadar ração para os animais

CARATINGA- O Canil Municipal de Caratinga está sendo estruturado no Parque de Exposições e terá capacidade para abrigar centenas de animais. A afirmação é do prefeito Dr. Welington.

O chefe do executivo afirma que desde o início da gestão, percebeu a necessidade da construção de um canil. Ele explica que embora a obra ainda não tenha sido concluída, o executivo já tem abrigado animais no local. “Deu-se início à construção, hoje está praticamente pronto, faltando alguns ajustes, mas independentemente disso, entendendo da preocupação tanto da prefeitura quanto da própria população, no sentido de ver animais abandonados pelas ruas, principalmente animais de pequeno porte, como gato e cachorro; antes da inauguração oficial já começamos a fazer o recolhimento destes animais, que estão sendo devidamente tratados neste local”.

O prefeito ainda detalha como será feito o trabalho no município, a partir da inauguração do espaço. “Estamos com a programação de, tão logo chegue para nós o ‘castramóvel’, que foi doado pelo à época deputado federal Ademir Camilo; recolheremos esses animais, faremos a castração deles, disponibilizar para doação para que as pessoas possam adotar esses animais. E caso, depois de um determinado tempo eles estejam no canil e não sejam realmente adotados por alguém, veremos qual a possibilidade o que iríamos fazer, já que o animal castrado é muito mais dócil, mais fácil de ser lidado. Certo é que em hipótese alguma faremos o sacrifício de algum animal que esteja em perfeitas condições de saúde. Obviamente aquele que não tem condições, doença que não vai ter cura, não teremos outra alternativa”.

CAMPANHA

Com a inauguração da pista para prática de esportes radicais no Parque de Exposições, os grupos Amigos do Cross e do Grau, conheceram as instalações do canil municipal. Eles tiveram a iniciativa de arrecadar ração para os animais que são abrigados no local.

O Treino Aberto de Motocross acontecerá no sábado (10), a partir das 15h. O piloto Júlio Cézar da Silva fala sobre o evento. “A entrada é franca, pedimos para as pessoas colaborarem com a arrecadação de ração para o canil, seja um saco ou um quilo. É uma estrutura muito bem organizada no Parque de Exposições e nós amigos do Cross e do Grau abraçamos para trazer mais um evento para Caratinga, com pilotos da região. Juntando já com os amigos, parceiros e fornecedores já conseguimos uma quantidade boa. Mas, tudo que vier vem a somar nesta campanha”.

Rainer Alves, diretor de Juventude, representando a Secretaria de Esportes, explicou que a Prefeitura de Caratinga busca fomentar o esporte e incentivar a solidariedade. “Nós tivemos a alegria de inaugurar a pista de motocross no dia 27 de julho, onde arrecadamos alimentos para o hospital. E pensando no sentido da secretaria fomentar esta prática de esportes, pensamos em arrecadar ração para o canil, uma vez que não temos uma estrutura inaugurada. Estamos promovendo no sentido de arrecadar essas rações e assim fazer uma boa ação para estes cãezinhos”.