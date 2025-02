Prazo para inscrições nas vagas remanescentes do Cadastro Escolar 2025 terminam nesta quarta-feira (5)

Confirmação de matrícula deve ser feita presencialmente em até dois dias úteis; oportunidades incluem vagas para EJA e o projeto Trilhas de Futuro nas Escolas

DA REDAÇÃO – As inscrições para as vagas remanescentes do Cadastro Escolar 2025 terminam nesta quarta-feira (5), prazo para pais, responsáveis e estudantes maiores de idade se inscreverem pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), para garantir uma vaga na rede estadual de ensino, ou voltar aos estudos.

As inscrições devem ser realizadas no site do Cadastro Escolar, e o encaminhamento dependerá da disponibilidade de vagas nas escolas próximas ao endereço informado. O encaminhamento é imediato e o candidato terá dois dias úteis para confirmar a matrícula, de forma presencial, na instituição escolhida, apresentando a documentação necessária.

Podem se inscrever os estudantes que perderam o prazo da primeira etapa ou que pretendem ingressar na rede pública. A inscrição está aberta também para estudantes que desejam ingressar no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), em cursos de Educação Profissional ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para a EJA, a idade mínima para o ensino fundamental é de 15 anos e de 18 anos para o ensino médio.

Trilhas de Futuro nas Escolas

Entre as novidades deste ano, destaca-se o projeto Trilhas de Futuro nas Escolas, voltado para estudantes que iniciarão, em 2025, o 1º ano do ensino médio em escolas de EMTI.

A iniciativa da SEE/MG, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), integra o ensino regular à formação técnica, permitindo que os estudantes façam os três anos do ensino médio em uma escola da rede estadual, enquanto cursam um curso técnico simultaneamente, garantindo uma formação de qualidade que atende às demandas do setor produtivo.

Ao todo, a iniciativa disponibiliza nove opções de cursos em áreas estratégicas, com 9,6 mil vagas em 155 escolas estaduais localizadas em 37 municípios. Confira neste link as escolas participantes e a Cartilha de Cursos, com todas as informações.

Oportunidade para retornar aos estudos

Para quem deseja retornar aos estudos, a EJA oferece uma chance para aqueles que estão fora do sistema escolar, especialmente para quem se encontra em situação de vulnerabilidade social e econômica, garantindo acesso à educação a todos.

O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, instituído com Ministério da Educação (MEC), visa superar o analfabetismo, elevar os níveis de escolaridade no país, e ampliar as matrículas da EJA, incluindo aqueles privados de liberdade, além de integrar a EJA à educação profissional.

Documentos necessários para a matrícula

Após se inscrever nas vagas remanescentes pelo Sucem, os pais, responsáveis ou o próprio estudante (se maior de idade) devem apresentar os seguintes documentos para a confirmação da matrícula: