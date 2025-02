Vans escolares são vistoriadas para início das aulas em Manhuaçu

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), os motoristas do transporte escolar devem ser cadastrados no município

MANHUAÇU – A Prefeitura de Manhuaçu vistoria vans e veículos destinados ao transporte escolar privado em Manhuaçu. O trabalho foi realizado nesta segunda-feira (3), com o objetivo de garantir a segurança dos alunos e demais pessoas transportadas nos veículos, além de contribuir para a segurança geral no trânsito.

“Essa vistoria serve para verificar a situação e conservação desses veículos, visando a segurança dos transportados, já que serão emitidos novos alvarás”, explicou Eustáquio Leite, Gerente de Planejamento Urbano.

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), os motoristas do transporte escolar devem ser cadastrados no município. O documento tem validade de seis meses. Com isto, a fiscalização ocorre duas vezes no ano: no início do ano letivo (janeiro/fevereiro) e no início do segundo semestre (julho/agosto).

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu