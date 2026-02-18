Tentativa de homicídio em Caratinga

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira (17) na Rua Professor Olinto, em Caratinga. De acordo com as primeiras informações, um homem estava na via pública quando foi surpreendido por uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. Os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima e, em seguida, fugiram do local. O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O estado de saúde não foi divulgado. A ocorrência segue sendo registrada e o caso será investigado pelas autoridades, que buscam identificar e localizar os autores do crime.