Quantidade expressiva de drogas é apreendida no Santa Cruz, em Caratinga

A Polícia Militar realizou uma operação no bairro Santa Cruz, em Caratinga, que resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico ilícito de drogas.

A operação foi desencadeada para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Durante as diligências, o suspeito, de 27 anos, foi visualizado conduzindo uma motocicleta em via pública, sendo acompanhado pelas equipes policiais militares.

Ao perceber a presença dos militares, ele deslocou até a residência de sua genitora e tentou fugir pelos fundos do imóvel, sendo contido após cerco policial.

Inicialmente, a responsável pelo imóvel negou a presença do suspeito, mas, após ser informada de que ele havia sido visto entrando na residência, confirmou que ele estava no local.

Com a devida autorização da moradora, os militares realizaram buscas no imóvel, onde localizaram significativa quantidade de entorpecentes, sendo duas barras de crack, 390 microtubos de cocaína, três porções grandes de cocaína, um pedra de crack , dois aparelhos celulares, e R$ 3.300,00.

Durante as buscas, foram encontrados, inclusive no interior do quarto da mãe, uma balança de precisão, uma pedra de substância semelhante ao crack e dinheiro em notas trocadas. A responsável alegou desconhecer a procedência dos materiais.