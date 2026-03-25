Idosa é presa por maus-tratos e cativeiro ilegal de animais em Iapu

IAPU – Uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente resultou na prisão de uma mulher por maus-tratos a animais e manutenção irregular de espécies silvestres em cativeiro. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (23), por volta das 13h, na Rua Vicente Lopes, no Centro da cidade.

A ação foi desencadeada após denúncia recebida por meio do canal oficial, que apontava possível situação de maus-tratos. No local, os militares constataram indícios que confirmaram a denúncia, incluindo condições inadequadas para a criação dos animais.

Durante a fiscalização, foram resgatados 18 cães da raça pinscher, que foram encaminhados ao setor de zoonoses do município de Iapu. Também foram apreendidas duas aves da fauna silvestre — da família dos psitacídeos — e um jabuti, mantidos de forma irregular em cativeiro.

Os animais silvestres foram encaminhados ao Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), em Ipatinga, para avaliação e cuidados adequados.

A responsável pelo local foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, as autuações administrativas relacionadas às infrações ambientais serão lavradas posteriormente.