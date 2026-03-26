Defesa de jovem que esfaqueou namorado em Alagoas pede proteção após ameaças e alega legítima defesa

MACEIÓ – A defesa de Millena Beatriz Correia Freire da Silva, de 21 anos, solicitou à Justiça medidas protetivas de urgência após a jovem relatar ameaças por parte de familiares do namorado, esfaqueado durante uma briga no bairro Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. O pedido foi protocolado na quarta-feira (25).

Segundo a advogada Amanda Montenegro, Millena já procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e também prestou depoimento à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), colaborando com as investigações.

A jovem afirma ter cometido o ato após sofrer violência doméstica e sustenta que agiu em legítima defesa. De acordo com a defesa, o relacionamento, que durou cerca de sete meses, era marcado por episódios recorrentes de agressões físicas, psicológicas e ameaças. Em uma das situações, ela teria ficado acamada por dias em decorrência das violências.

Ainda conforme a advogada, no dia do ocorrido, na madrugada de segunda-feira (23), o homem teria apresentado comportamento agressivo em via pública e, após discussão, passou a agredir a companheira com chutes, murros e empurrões. A defesa afirma que ele também teria atingido a jovem com golpes de tijolo.

O namorado, identificado como Ivison Felipe Balbino da Silva, de 22 anos, foi socorrido em estado grave, com ferimentos no abdômen, clavícula, olho esquerdo e região dorsal. Ele foi entubado e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

Segundo a advogada, mesmo com o homem hospitalizado, Millena permanece em situação de risco, o que motivou o pedido de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha, visando garantir sua integridade física e psicológica.

A defesa também informou que, após o episódio, foi a própria jovem quem acionou o socorro médico. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que Millena aparece ensanguentada e relata ter reagido às agressões.

A jovem foi liberada pela autoridade policial diante da hipótese de legítima defesa e responderá em liberdade por tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação.

Fonte: G1