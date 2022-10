Polícia Militar se organiza para o segundo turno das eleições

A Polícia Militar já tem toda uma estratégia de trabalho para o segundo turno das eleições no próximo domingo (30).

Segundo o tenente-coronel André Pedrosa, comandante do 62º Batalhão, a maior preocupação da Polícia Militar é dar tranquilidade ao eleitor para votar com segurança como ocorreu no primeiro turno, em todos os 24 municípios das comarcas de Caratinga, Inhapim, Ipanema e Raul Soares. “Foi muito tranquilo, como poucos registros de ocorrências, nada de grave. O eleitor estava muito conscientizado, assim como a presença policial foi maciça nesse dia e proporcionou tranquilidade ao pleito eleitoral e diante disso estamos adaptados para o segundo turno. Fechamos o planejamento, uma estratégia para o segundo turno, visando não somente o pleito eleitoral, mas também as comemorações que devem ocorrer após o término das eleições”, explicou o comandante.

Ainda de acordo com André Pedrosa, o policiamento será lançado a partir das 5h, começando com a escolta das urnas, e terá um efetivo previsto de quase 400 policiais militares, 99 viaturas, apoio da Academia de Polícia Militar de Belo Horizonte, da 12ª Região de Ipatinga, além da Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária Estadual. “São 24 municípios na área do batalhão, temos locais distantes, mas todos com policiamento lançado. Se vai haver a comemoração, oriento que seja com muito cuidado, respeitando as pessoas, evitando excesso de bebidas, e tudo que possa provocar tumultos e desordens. A Polícia Militar vai estar em condições de fazer frente a essas desordens, então pedimos as pessoas que comemorem com consciência”, afirma o tenente-coronel.

A Polícia Militar já fez contatos com os possíveis organizadores das comemorações e alertou sobre a reponsabilidade deles. “Identificamos também algumas localidades que tem histórico de aglomerações de pessoas, onde terá policiamento diferenciado”, concluiu o comandante.