Prefeitura prepara cemitério para o Dia de Finados

CARATINGA- A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, através do Departamento de Limpeza Pública, iniciou a limpeza, capina, pintura do meio fio e das sepulturas no cemitério João Batista.

Conforme o secretário José Carlos Souza, a população também é chamada a contribuir na manutenção do espaço. “Visando dar um maior acolhimento às pessoas que irão prestar as homenagens alusivas ao Dia de Finados, aos seus entes queridos. Estamos recolhendo entulho, pintando meio fio e ao mesmo tempo conclamamos aos proprietários dos túmulos que também providenciem e ajudem na limpeza dos respectivos mausoléus, visando amenizar a dor das pessoas que vêm visitar os seus entes queridos”.