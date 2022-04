Polícia Militar apreende drogas em Pingo-D’Água

PINGO-D’ÁGUA – Nesse domingo (3), a Polícia Militar apreendeu drogas durante ocorrência na rua Dinalva Maria de Souza, em Pingo-D´Água. Dois suspeitos, 20 e 21 anos, foram conduzidos pelos militares.

A ação da PM teve finalidade de abordar pessoas em atitude suspeita, bem como prevenir o cometimento de delitos na cidade de Pingo-D’Água. Foi abordado um suspeito, que estava em uma bicicleta, e realizava contato com outro rapaz de camisa cinza e bermuda branca, e posteriormente falava pessoas que estavam em um bar na área central da cidade. Por esse motivo, foi realizada a abordagem no momento que os dois estavam realizando um novo contato.

Ao ser realizado a busca pessoal, foi localizado com um dos autores, no bolso de sua bermuda, 13 papelotes de cocaína, três buchas de maconha e a quantia de R$ 382,00, em notas diversas, dinheiro característico do tráfico de drogas.

Um dos autores, no momento da abordagem, dispensou seis papelotes de cocaína e uma bucha de maconha. No bolso de sua bermuda, foram encontrados R$ 3,00.

Os suspeitos foram presos em flagrante, e encaminhados a delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados.

Material apreendido com os suspeitos