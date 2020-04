Polícia Civil alerta para golpe do falso leilão

DA REDAÇÃO – A Polícia Civil de Minas Gerais alerta para o golpe de um site de falso leilão que usa indevidamente o nome e logo do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), assim como endereço de pátio credenciado pelo órgão.

O Detran-MG não possui qualquer vínculo com o site www.detranmgleilão.com e já solicitou a retirada do endereço eletrônico do ar, assim como a investigação de quem está por trás do golpe. O órgão também ressalta que não realiza leilões virtuais.

O site falso solicita dados pessoais do interessado, além de apresentar veículos de luxo com preços muito abaixo do praticado, o que pode atrair a atenção do possível comprador, levando a realizar depósito sem qualquer garantia.

Os veículos leiloados pelo Detran-MG são provenientes de apreensão ou remoção, não reclamados por seus proprietários no prazo de 60 dias, conforme artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Todos os pregões são organizados diretamente pelas comissões de leilão das Circunscrições Regionais de Trânsito da PCMG e têm edital publicado no site oficial www.detran.mg.gov.br, onde podem ser conferidos os dados dos lotes, pátios, dias, horários de visitação e as respectivas regras.

Para evitar cair em golpes, a PCMG orienta aos interessados que busquem informações por meio de canais oficiais. No caso do Detran-MG, o cidadão pode acessar o portal oficial ou ligar para o telefone 155.