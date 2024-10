PM procura por autor de homicídio em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – Na madrugada desse domingo (20) por volta das 2h, um homicídio foi registrado no córrego dos Pinheiros, zona rural de Entre Folhas. Fernando Tulher Aniceto, 25 anos, foi morto a tiros.

A Polícia Militar foi acionada após receber informações sobre uma pessoa caída, sem vida, na estrada de acesso ao córrego dos Pinheiros, zona rural de Entre Folhas. Ao chegar ao local, a equipe da PM constatou a veracidade das informações. A vítima foi encontrada caída ao lado de uma porteira, na beira da estrada, com uma camisa amarrada na cabeça. Havia sinais de sangue na face do jovem e no chão ao redor. Os policiais militares também identificaram perfurações no crânio da vítima, que já não apresentava sinais vitais.

Além disso, foi encontrada uma arma de fogo na cintura da vítima. Ao retirar a camisa de sua cabeça, veio a confirmação da identidade da vítima, Fernando Tulher Aniceto.

No local do crime, a perícia recolheu oito estojos de munição calibre .38, além de um projétil encontrado nas proximidades. Segundo informações obtidas pelos policiais militares, o irmão da vítima relatou que o jovem havia saído de bicicleta de casa na noite de sábado (19). Ele também mencionou que ouviu dizer que seu irmão havia falado com uma jovem por telefone, por volta de 1h40, dizendo que estava em uma roça no distrito de Cordeiro de Minas.

A jovem confirmou aos militares que a vítima esteve em sua residência na noite anterior, por volta das 23h30, e que ele disse que iria jantar na casa dos pais. Ela também relatou que conversou com ele pelo WhatsApp às 1h40, momento em que ele informou estar em uma roça. O telefone da vítima não foi localizado no local do crime. Segundo informações da Polícia Militar, Fernando possuía antecedentes criminais e havia sido liberado do presídio há cerca de 60 dias.

A Polícia Militar fez diligências para identificar e prender o autor do crime, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final desta edição. A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou disque denúncia unificado, 181.