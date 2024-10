NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu neste domingo (20) aos 22 anos, vítima de um infarto, o jogador Victor Gustavo. Ele defendia a sua equipe na Copa Distrital. Uma fatalidade no Futebol Amador de Bom Jesus do Galho e Região.

Pelas redes sociais, o SFC “SOFOCO FUTEBOL CLUBE” lamentou a morte do jogador “Não dá para acreditar que você se foi. Nosso eterno camisa 5”.

Aos familiares e amigos, as nossas sinceras condolências.