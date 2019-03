PM de Inhapim realiza operação “Fecha Cidade”

Três pessoas foram presas, drogas e arma de fogo foram apreendidas

INHAPIM – A Polícia Militar em Inhapim realizou na manhã de ontem, a operação “Fecha Cidade” com objetivo de combater o tráfico de drogas. Durante a operação foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, três pessoas foram presas e dois menores apreendidos.

Segundo o comandante da Companhia, tenente Mussi, a Polícia Militar tinha como alvo alguns traficantes que estavam atuando no “Morro Santa Cruz”, sendo que Marcos Silveira Ribeiro, de 19 anos, conhecido por ‘Marquito’, o principal deles acabou sendo preso. “O principal traficante preso foi o Marquito, ele é apontado por traficantes como quem abastece o morro e ainda alicia menores para trabalhar para ele. Na verdade o tráfico no morro é todo do Marquito”, disse.

Segundo o tenente, Marquito sempre saía armado durante a noite, mas acabava fugindo, mas dessa vez foi preso e em sua residência onde foram encontrados R$2.048,00, maconha e aparelhos celulares. “A PM está trabalhando para prevenir o tráfico de drogas e outros crimes que decorrem dele. Nesta mesma operação cumprimos mandados em outras residências onde apreendemos drogas, prendemos outro traficante e apreendemos uma arma de fogo”, concluiu o tenente Mussi.

A operação contou com um efetivo de 30 policiais e nove viaturas.