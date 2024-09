Pedreiro é assassinado dentro de boate

O pedreiro Elson Soares Silva foi assassinado na manhã dessa sexta-feira(6), em uma boate que fica às margens da MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho.

A boate fica perto do Muriqui Motel. De acordo com informações do proprietário da boate, o pedreiro tinha deixado as ferramentas guardadas no local, quando dois homens em uma motocicleta Honda XRE, entraram atrás do pedreiro e efetuaram pelo menos seis disparos contra ele. Pela posição em que o pedreiro estava caído ao solo, parece que ele estava de joelhos e foi uma execução. Informações dão conta que o pedreiro tinha uma dívida em Iapu, e esse seria o motivo do assassinato. Polícias Civil e Militar estiveram no local.