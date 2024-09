Homem é preso por tráfico de drogas em Inhapim

A Polícia Militar prendeu na noite dessa sexta-feira (6), um homem de 30 anos pelo crime de tráfico de drogas.

A sala de operações de Inhapim recebeu informações anônimas de que o autor faria uma transação de drogas na Vila Marques, em Inhapim.

Equipes se mobilizaram para realização da abordagem do autor e visualizaram o momento em que ele se aproximou do local onde estava previsto ser realizada a venda dos entorpecentes.

O autor ao notar que iria ser abordado tentou fugir na condução do veículo de sua propriedade, um Gol de cor cinza.

O veículo foi abordado às margens de BR-116.

Durante as buscas no autor e no veículo foram localizados R$ 116,00, sete tabletes de maconha e um aparelho celular.

Autor e materiais foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil em Caratinga.