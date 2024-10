PC prende dois homens no distrito de Santa Luzia

CARATINGA – Na manhã dessa quarta-feira(2), a Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, deflagrou operação policial com objetivo de cumprir cinco mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de suspeitos de estarem envolvidos em uma série de homicídios que ocorreram esse ano no distrito de Santa Luiza, zona rural de Caratinga.

Durante cumprimento do mandado de busca na Rua Projetada, um homem de 22 anos foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Na residência do suspeito foram encontradas 30 pequenas porções de maconha, sete de crack, duas porções maiores aparentando ser maconha e 15 pinos plásticos contendo substância aparentando ser cocaína. Os entorpecentes já embalados e preparados para possível comercialização ilegal.

Já no cumprimento do mandado de busca na Rua do Cemitério, um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Na residência do suspeito foram encontrados um revólver calibre .32, carregado com seis munições calibre 765, uma munição calibre .32, uma bucha de maconha e 62 pinos de cocaína.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Sávio Moraes, “as cautelares foram cumpridas com o objetivo de angariar elementos informativos acerca dos diversos crimes de homicídio que foram perpetrados na localidade este ano. Consoante investigação realizada pela Delegacia de Homicídios, a qual deu cumprimento aos mandados de busca cumpridos nessa data, restou evidenciado que desde março de 2024, mais precisamente a partir do dia 21, a guerra do tráfico de drogas no distrito de Santa Luzia, intensificou exponencialmente com a prática de diversos crimes contra a vida, sendo certo que a arma, as munições e as drogas apreendidas nessa quarta-feira corroboram os elementos informativos acerca do envolvimento dos suspeitos na traficância de drogas local e nos crimes contra vida praticados no distrito” detalhou a autoridade policial.

Após a operação, os dois suspeitos foram encaminhados para delegacia de Caratinga para formalização dos trabalhos de praxe. Logo em seguida foram encaminhados ao presídio onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.