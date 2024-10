Bianca Medina é campeã estadual de atletismo em Lavras

CARATINGA- O ano de 2024 colocou a jovem atleta Bianca Medina no cenário esportivo do atletismo mineiro. A atleta caratinguense moradora do distrito de Santa Efigênia iniciou o ano sendo campeã estadual do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais na prova de 80 metros em Governador Valadares e garantindo sua vaga para o JEB´s / Jogos Escolares Brasileiros.

Antes do JEB´s, Bianca foi campeã das provas de 100 e 200 metros dos Jogos Estudantis de Caratinga no dia 14 de setembro e na semana seguinte já desembarcava em Recife, capital pernambucana, em busca de uma medalha a nível nacional, que por bem pouco não veio. Bianca ficou em 4º lugar na final prata do JEB´s, um resultado bastante comemorado, tendo em vista ser sua primeira participação no evento. Mas, o principal aconteceu, foi vista e convidada para participar de treinamentos na USIPA em Ipatinga onde o clube investe na modalidade com participações nas principais competições da modalidade.

No dia 28 de setembro, participou do Campeonato Mineiro Sub-16 de Atletismo disputado em Lavras, e sua estreia em estaduais da modalidade não poderia ser melhor – Ouro na prova de 250 metros e Ouro na prova de revezamento 4×75 metros, colocando definitivamente Bianca no radar mineiro de atletas com grande postencial na modalidade. Resultados que são fruto de sua dedicação aos treinamentos e o suporte e apoio da família, escola, treinadores e amigos. Bianca só está começando sua trajetória esportiva, mas ao que tudo indica, vai longe!