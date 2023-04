Polícia Civil se reúne com a comunidade escolar em São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da 14º Delegacia de Polícia em Inhapim participou, nessa segunda-feira (17) de encontro com pais e responsáveis por crianças e adolescentes matriculados na escola estadual Alaíde Dornelas Nepomuceno, em São Domingos das Dores, sobre o enfrentamento e prevenção às ameaças e atos ilícitos no ambiente escolar, com o tema “Paz na Escola”.

O encontro foi promovido a partir de convite do Conselho Tutelar de São Domingos das Dores, tendo em vista a preocupação da comunidade local com atos recentemente praticados na referida instituição escolar. Na oportunidade, foi reforçado o papel da PCMG no âmbito da operação “Escola Segura”, repassando aos pais e responsáveis por alunos as orientações institucionais sobre a adoção de medidas de caráter preventivo, sem deixar de indicar as atuações repressivas quando do conhecimento de atos que tenham potencial para lesar crianças e adolescentes.

Além disso, foi reforçada a ideia de que a proteção dos jovens não é de responsabilidade exclusiva dos órgãos públicos, devendo a tutela se iniciar em casa, com atos de fiscalização por parte dos responsáveis, principalmente em relação aos conteúdos acessados e publicados por menores de idade na internet.

Participaram das atividades, além da Polícia Civil, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar de São Domingos das Dores, a psicóloga atuante na referida escola e, de modo ativo, os presentes no evento, os quais tiveram a oportunidade de fazerem perguntas e apontamentos, tudo com o objetivo de tranquilizar a comunidade.