Polícia ainda busca responsável por vazamento de fotos de Marília Mendonça

O homem de 22 anos preso em Santa Maria, no Distrito Federal, na última segunda-feira, dia 17, por compartilhar fotos do corpo de Marília Mendonça não é também o responsável pelo vazamento. Uma investigação interna, promovida pela Superintendência de Informações e Inteligência Policial da Polícia Civil de Minas Gerais, tem como indícios que as imagens foram captadas de um computador dentro de uma unidade policial. Foi feito um print da tela de um computador interno da corporação.

As linhas de investigação ocorrem em paralelo, afinal, a prática de compartilhamento das imagens da necropsia também configura como crime previsto no Código penal. O homem que foi preso ontem confessou que divulgava as imagens pelo Twitter para conseguir engajamento e foi detido em flagrante.