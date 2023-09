Onda de calor: Bombeiros estão preparados para possível aumento de incêndios em vegetação

Outro cenário no ponto focal de atuação da corporação são as ocorrências de afogamentos, com a adoção de medidas preventivas

DA REDAÇÃO – Minas Gerais está entre os estados afetados pelas fortes temperaturas provenientes de uma onda de calor que já está atuando em boa parte do país. Os alertas emitidos pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) indicam que os termômetros poderão chegar a 39ºC em algumas regiões do estado.

Atento a esse contexto, o Governo de Minas, por meio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), preparou uma série de ações para a prevenção de acidentes e mitigação de catástrofes neste período. Dois cenários entram no ponto focal de atuação da corporação: as ocorrências de incêndios em vegetação; e os afogamentos.

Incêndios em vegetação

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais segue acompanhando as mudanças no cenário climático e ambiental em Minas e no mundo, visando sempre aprimorar as técnicas e oferecer práticas eficientes e condizentes com contexto da realidade mineira. O CBMMG se preparou para o período de estiagem, durante todo o primeiro semestre, com ações de prevenção para minimizar os efeitos das queimadas. Uma das ações mais emblemáticas neste sentido é a Operação Alerta Verde, criada há dois anos, com o objetivo de reduzir os focos de incêndio por meio da fiscalização em lotes vagos.

Em 2023, o Corpo de Bombeiros Militar ampliou a ação de vistorias, implementando a segunda fase da operação Alerta Verde, finalizada em agosto, o que permitiu a realização de 18.325 vistorias em todo o estado somente nos meses de referência da operação. Considerando os esforços desde o início do ano, as fiscalizações já ultrapassam 29 mil. Ou seja, a instituição investiu na disseminação da cultura de prevenção, orientando os proprietários para a devida limpeza dos terrenos, reduzindo riscos potenciais para o período mais intenso da estiagem.

O programa Minas Contra o Fogo de treinamento de brigadas municipais, implementado pelo Governo de Minas em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, tem sido primordial para otimizar a primeira resposta, reduzindo a possibilidade de propagação dos pequenos focos, atenuando os incêndios até a chegada do apoio do Estado. Por outro lado, o treinamento prevê um melhor emprego dos recursos, equipamentos e assegura mais proteção aos brigadistas.

Paralelamente a estas ações, o CBMMG investe na inteligência do planejamento que permite uma melhor gestão dos recursos para o período de fortes temperaturas:

-Reforço operacional com o treinamento e emprego do efetivo da administração;

-Emprego de 17 Núcleos de Incêndios Florestais com equipes habilitadas para o combate em todas as regiões do estado;

-Locação de caminhonete e utilização de aeronaves, incluindo a nova aquisição da corporação, o avião modelo Air Tractor, que tem capacidade para espargir três mil litros de água de forma fracionada ou apenas em um ponto específico, facilitando o combate em locais de difícil acesso;

-Rápida mobilização e resposta de acordo com os níveis de alerta.

Dicas para evitar incêndios

-Ao realizar a limpeza de seu lote ou terreno, dê preferência sempre pela capina, nunca utilize o fogo para esse fim;

-Não solte fogos de artifício próximo a áreas de vegetação;

-Quando for acampar, confeccione o fogo em uma área limpa (longe da vegetação), e ao deixar a área de acampamento, tenha certeza de ter apagado o fogo, de preferência, com abundância de água e terra;

Afogamentos

Os anos de 2022 e 2023 já somam quase 500 mortes por afogamento atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar em Minas. Para reduzir estes números e oferecer um atendimento mais personalizado, o CBMMG, com utilização de dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), monitora os afogamentos no estado adotando medidas preventivas, utilizando como base o perfil sociodemográfico das vítimas.

O setor técnico da corporação calcula a taxa de mortes por afogamento de cada município e de cada área de atuação das unidades operacionais. A partir desses dados, a unidade consegue atuar preventivamente iniciando o atendimento pelo local mais crítico.

Ao localizar o município com maior taxa de afogamento, a unidade operacional consegue entender o perfil das vítimas daquela localidade realizando atuações preventivas conforme o maior público vitimado. Os gráficos a seguir apresentam o perfil das vítimas do estado como um todo, sendo 28.25% turistas:

Observando-se um município como Felixlândia, que é banhado pela represa de Três Marias, o perfil é completamente diferente (81,25% de turistas ou residência não identificada):

Já a partir da análise dos dados de Belo Horizonte, por exemplo, é possível perceber alta incidência de crianças como vítimas (43,75% turistas ou residência não identificada):

Planejamento

Com base nesse perfil de afogamento, a corporação monta o planejamento do atendimento respeitando as particularidades de cada região do estado. Além disso, trabalha ações de prevenção contínuas como os projetos Prodinata, Golfinho e Primeiros Socorros, todos voltados para treinar as comunidades.

Dicas para evitar afogamentos

Com a chegada da onda de calor, as pessoas buscam balneários e piscinas para se refrescarem, e com isso, aumentam os números de afogamentos no estado. Então, fique atento as nossas dicas de prevenção:

-Observe a placa de sinalização e evite nadar em locais desconhecidos;

-Nunca salte de locais elevados para dentro da água, sobretudo em piscinas nas quais não é possível ver a profundidade real;

-Não deixe as crianças nadarem sozinhas, seja qual for o local;

-Não tente, sem o devido treinamento, salvar pessoas que estejam se afogando;

-Evite nadar se tiver feito uso de bebida alcoólica;

-Evite brincadeiras como ‘caldos’.