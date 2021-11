OAB realiza eleições nesse sábado

A chapa é única, encabeçada pelo já presidente Samuel Franco

CARATINGA – As eleições na Seccional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Minas Gerais ocorrem nesse sábado (27), de 8h às 17 h em todo o estado. Serão eleitos os representantes da advocacia estadual nas 248 subseções bem como os integrantes da diretoria, conselho seccional, diretoria da caixa de assistência, conselheiros federais e suplentes, para o triênio 2022/2024.

Na capital a votação ocorrerá em seis endereços diferentes para conceder maior conforto ao eleitor. Em Caratinga, a votação acontecerá em mesa única, na Casa do Advogado — Sede da 8ª Subseção da OAB/MG, situada à rua João Pinheiro, nº 252, Centro. A votação será realizada por meio de urnas eletrônicas, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Samuel André Carlos Franco já tem dois mandatos, e é candidato pela terceira vez à presidência, acompanhado do vice-presidente, Adyr de Oliveira Júnior.

Somente poderão exercer o direito ao voto os advogados em dia com as anuidades, inclusive no exercício vigente. O voto é obrigatório e eleitores que deixarem de votar estarão sujeitos a multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo ausência justificada por escrito que será avaliada. A justificativa poderá ser protocolada em até 60 dias após a realização das eleições e o formulário ficará disponível no site da Seccional (http://eleicao.oabmg.org.br/Principal/Modelo).

Para votar é necessário estar munido de documento de identificação com foto.

A OAB Caratinga sugere que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação na seção eleitoral, devido as recomendações sanitárias para se evitar a exposição à covid-19. Lembrando que o uso de máscara no local da votação é obrigatório.

É vedada a qualquer pessoa, candidato ou não, a realização de boca de urna e propaganda eleitoral dentro do local de votação.

Todas as informações sobre as Eleições 2021 da OAB Minas podem ser acessadas pelo site da instituição: https://eleicao.oabmg.org.br/

Também é possível consultar as chapas que participam do pleito, verificar as dúvidas mais frequentes e solicitar mais informações junto à Comissão Eleitoral da OAB/MG.