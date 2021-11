“Chapa Rumo Certo, servidor mais valorizado”

v

Eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caratinga acontece nesse domingo (28)

CARATINGA – Nesse domingo (28), acontece a eleição da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caratinga para o triênio 2022/2024. A chapa é única e concorrem a reeleição o presidente Clausiano Peixoto Lourenço, o “Teinha”, e o vice-presidente, Carlos Henrique de Souza Gomes.

Clausiano conta que foi para o sindicato através de pedidos de alguns servidores, que procuraram ele e “Carlinhos” para entrar e disputar a eleição. “Entramos e vencemos, e depois desses três primeiros anos sentamos para reavaliar, vimos que estamos cansados, mas os servidores disseram que não poderíamos abandoná-los, então resolvemos ir pra a reeleição”, disse o presidente.

Ainda de acordo com Clausiano, durante sua gestão foram diversas conquistas, como convênios com faculdades, parceria com clínicas, com comércios da cidade, e afirmou que na questão salarial, teve a recomposição para alguns servidores e tiveram uma vitória, que é a questão do retroativo do agente comunitário de saúde. “Já conversamos com o prefeito, ele vai começar a pagar agora o retroativo, o Silas (ex-presidente do Sindicato) começou e a gente fez a execução da dívida”.

A votação será na sede do sindicato, que fica na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, número 107, apartamento 2, bairro Santa Cruz. Podem votar todos os filiados que estão em dia com sindicato, e devem levar carteira de trabalho, identidade ou título de eleitor. As eleições acontecem de 8h às 17h, e como é chapa única, servidor tem que colocar sim ou não. “A gente pede que vote sim, já que pediram pra gente continuar. Eu e Carlinhos que é meu braço direito queremos melhorar a questão salarial dos servidores. Já começamos uma discussão com município a respeito do plano de cargos e salários, que tem muita coisa que ficou errada, que a gente percebeu e agora vamos conversar. A administração já abriu espaço do diálogo, então nossa principal meta é melhoria do servidor em questão salarial”, conclui o candidato à reeleição, Clausiano Peixoto.

BOX

CHAPA RUMO CERTO, SERVIDOR MAIS VALORIZADO

Presidente – Clausiano Peixoto Lourenço

Vice-presidente – Carlos Henrique de Souza Gomes

1ª secretária: Emília Delabella Pereira

2º secretário: José Antônio Silva Souza

1º tesoureiro: Dario Gesse da Silva

2º tesoureiro: Expedito José de Souza

Conselho Fiscal Efetivo

Renata Patrícia Alves

Márcio Teodoro Pereira

Victor Augusto Pereira de Paiva

Conselho Fiscal Suplente

Pedro Sérgio Bernardino

Tania da Silva e Souza

Jairo Eugênio da Costa

Delegado

Raimundo Germano Luca