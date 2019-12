O vestibular está chegando e você já sabe qual curso vai fazer?

Conheça o curso de Nutrição do UNEC

CARATINGA– Buscar hábitos de vida mais saudáveis atrelados a uma boa qualidade de vida tem sido a escolha de muitas pessoas nos dias atuais. A alimentação está diretamente relacionada com a manutenção da saúde, também com o controle de muitas doenças, tais como a obesidade, o diabetes, anemia e o controle das taxas de colesterol. Os nutricionistas são os profissionais habilitados a avaliar o estado nutricional de um paciente ou grupo de pessoas a fim de indicar dietas ou planos alimentares adequados para cada caso.

O Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) oferece tempo mínimo de integralização de oito períodos, equivalentes há quatro anos incluindo as disciplinas do ciclo básico e as específicas do curso. De acordo com a coordenadora do curso, Brunela Demoner Rossoni Laignier, “o foco preferencial da formação do nutricionista do nosso curso é a Atenção Básica de Saúde em conformidade com a filosofia do Sistema Único de Saúde (SUS), sem, contudo negligenciar a formação generalista do nutricionista a fim de fazer frente à diversidade de oportunidades e desafios sociais e de mercado”.

As áreas de atuação do nutricionista são diversas, já que, é uma carreira que tem se tornado bastante popular no Brasil, especialmente junto a quem busca um estilo de vida mais de acordo com os novos tempos: alimentação consciente, livre de pesticidas, menos industrializada, mais saudável e que se encaixe na correria da vida moderna. “A carreira em nutrição é bastante abrangente e oferece ao profissional diversas oportunidades de trabalho. Alguns exemplos são: gestão e supervisão do manuseio, dos alimentos, criação de cardápios para empresas de diferentes segmentos, pesquisa e desenvolvimento de produtos para a indústria de alimentos, realização de testes culinários e controle de qualidade, prescrição de dietas hospitalares, criação de dietas especiais para atletas, participação em programas de educação alimentar, atenção básica e vigilância sanitária junto às comunidades. O nutricionista, ainda terá a opção de abrir o seu próprio consultório para atender a pacientes que desejam melhorar sua alimentação ou perder peso, cuidando de suas dietas e promovendo uma reeducação alimentar”, descreve Brunela Demoner.

Os alunos do curso de Nutrição do UNEC contam com infraestrutura adequada e ampla rede de parceiros para realização de estágios, com o objetivo de formar profissionais com embasamento teórico e conhecimento técnico para o desenvolvimento de tarefas relacionadas à condição de saúde e nutrição do ser humano, individual ou coletivamente contribuindo para a promoção da saúde e o acesso à alimentação adequada e sustentável. A coordenadora do curso Brunela Demoner Rossoni Laignier, deixa o convite para os alunos que ainda estão em dúvida: “para ser um nutricionista de sucesso, algumas características são essenciais, como facilidade para lidar com as pessoas, preocupação com a saúde e com o bem-estar da população, além de um olhar diferenciado para os alimentos, e aqui no curso de Nutrição do UNEC lhe preparamos para estas habilidades”, finaliza Brunela.

O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) estará com vagas abertas para o Processo de Seleção Agendado entre os dias 29 de novembro de 2019 e 31 de janeiro de 2020. Confira o edital completo em: www.unec.edu.br/vestibular.