O triste fim de um patriota

Em nosso país, nos últimos anos, vimos crescer um movimento que se designava como “patriota”. Não é meu interesse, nesse texto, fazer juízo de valor ou de moral sobre os objetivos declarados por tal movimento, nem mesmo analisar se tal movimento era fiel aos verdadeiros ideais patriotas.

Nesse texto, pretendo abordar a vida daquele que pode ser considerado o maior patriota de nossa literatura, e ver as consequências de seus ideais para sua vida, e observarmos se tais consequências podem ter representação em nossa realidade.

Para aqueles que conhecem os clássicos de nossa literatura, já devem ter percebido que falo do querido, e excêntrico, major Quaresma, personagem principal do livro “O Triste Fim de Policarpo Quaresma”, escrito por Lima Barreto.

Em seu patriotismo excêntrico, major Quaresma chegou a propor o resgate e a utilização do tupi como língua, por ser a língua original das pessoas que viviam em nosso país antes da chegada dos portugueses. Além disso, major Quaresma era um grande conhecedor de toda a cultura, fauna, flora, e toda a sociedade de sua época, se mostrando um grande conhecedor de toda a nação e território brasileiro, muito mais que aqueles que eram os líderes da nação.

Sua devoção à pátria e seu desejo sincero de melhorar o Brasil são características que o fazem se destacar diante dos outros personagens do livro. Mas, seu amor e dedicação à pátria, mesmo com boas intenções, o coloca em situações difíceis e tem tristes consequências.

Não é difícil de perceber que, mesmo de forma exagerada e caricata, o personagem representa a esperança de muitos que, ainda hoje, sonham com um país mais justo e próspero, mas que não conseguem mensurar o tamanho das dificuldades que impedem esse sonho de se tornar realidade.

A história e o patriotismo do major Quaresma também destaca os problemas e as dificuldades das estruturas políticas e burocráticas da época. Sua inocência em relação à política e sua disposição em acreditar em líderes corruptos o colocaram em situações perigosas, contribuindo para o seu triste fim. Quaresma, querendo ajudar a melhorar o seu país, acaba sendo vítima da maquinação de políticos corruptos, de forma que alguns desses políticos tentam usá-lo em suas maquinações, outros, o usam, mesmo que de forma indireta e, no fim, o major é traído por quem ele ajudou a chegar ao poder. Essa representação da política brasileira é uma crítica à corrupção e à falta de transparência da época, e que ainda podem ser vistas nos dias atuais.

Para aqueles que conhecem a história, sabem que as consequências do idealismo do major são devastadoras. Quaresma, que começa como um otimista entusiasta, acaba desiludido e solitário. Ele é traído por aqueles em quem confiava, deixado para morrer, abandonado por políticos que ele ajudou, acreditando que tais políticos eram justos e amavam a pátria como ele, mas, no fim, tais políticos demonstraram amar só a si mesmos, demonstrando não se importar com aquele que os apoiaram. Triste, mas é uma realidade muito comum em nossa atualidade: pessoas com boas intenções que confiam e dão suas vidas por políticos egoístas que não dão a mínima por aqueles que os ajudaram a alcançar sua posição. Dessa forma, a vida do major se apresenta a nós como um grande ensinamento, ainda mais, em tempos de rivalidade e esperança política.

Lima Barreto utiliza a história de Quaresma para nos fazer questionar nossas próprias ideias sobre patriotismo, idealismo e os desafios enfrentados pelos que lutam por mudanças significativas em suas nações.

Que possamos aprender com esse clássico de nossa literatura, de maneira que, em nosso anseio de mudanças para nosso país e em nosso amor pela pátria e nação não nos deixemos ser levados por discursos de políticos que, no fim, só querem alcançar as posições de poder sem se importar verdadeiramente com os problemas do povo, nem mesmo com aqueles que os ajudaram a alcançar tais posições, como na triste história do major.