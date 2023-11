Novembro Azul: Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata

DA REDAÇÃO – A saúde deve ser levada a sério durante todo o ano e a melhor forma de evitar doenças é com a prevenção adequada. A campanha Juntos pela Prevenção, voltada para o cuidado integral da saúde do homem e da mulher, faz esse alerta, em especial no Outubro Rosa, pela prevenção do câncer de mama e de colo de útero, e Novembro Azul, pela prevenção do câncer de próstata.

Com a chegada do mês de novembro, a Secretaria de Estado de Saúde chama a atenção da população masculina. De acordo com Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Há uma incidência maior em idosos, cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos, mas alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, e comprometer outros órgãos evoluindo à morte.

Em 2023, de acordo com a estimativa feita pelo Inca, são esperados 7.970 novos casos de câncer de próstata, em Minas Gerais, com a taxa bruta de 74,85 casos novos por 100 mil homens. Nos últimos quatro anos, mais de 5.800 homens morreram por conta do câncer de próstata, no estado. Em 2020, foram 1.594 óbitos, seguidos por 1.672 em 2021, 1.680 em 2022 e, em 2023, até julho, foram 892 óbitos.

Por isso, mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 40 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal.

Além de incentivar o cuidado acerca do diagnóstico do câncer de próstata, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) atua para sensibilizar a população masculina, gestores e profissionais de saúde quanto ao autocuidado e cuidado integral, considerando os fatores socioculturais relacionados à masculinidade, que repercutem sobre as condições de saúde dessa população.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), presentes em todos os municípios mineiros, são as portas de entradas e ordenadoras do cuidado do Sistema Único de Saúde (SUS). “Os dados da Sociedade Brasileira de Urologia apontam que os homens, muitas vezes, deixam para procurar os médicos quando já têm sintomas mais graves, quando as doenças já estão no estágio avançado. Queremos chamar a atenção da necessidade do acompanhamento médico e profissional junto com as Unidades Básicas de Saúde porque isso ajuda a prevenir doenças”, destaca a subsecretária de Redes de Atenção à Saúde da SES-MG, Camila Moreira de Castro.

“Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem evolução silenciosa, por isso é extremamente importante procurar uma UBS ao surgirem sintomas como dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite ou sangue na urina”, alerta a subsecretária.

O SUS oferece exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos e radiológicos, além de procedimentos cirúrgicos e tratamento em hospitais habilitados em oncologia. Dentre os exames estão: biópsia de próstata, ultrassonografia de próstata por via abdominal, ultrassonografia de prostata (via transretal) e a dosagem de antígeno prostático específico.

De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento do câncer de próstata é feito por meio de uma ou de várias modalidades, que podem ser combinadas ou não. A escolha do melhor tratamento é feita individualmente, por médico especializado, caso a caso, após definir quais os riscos, benefícios e melhores resultados para cada paciente, conforme estágio da doença e condições clínicas do paciente.

Promoção à Saúde e Prevenção

A SES-MG chama a atenção para uma visão integral sobre a saúde, estimulando o autocuidado e recomendando a mudança de hábitos para um estilo de vida mais saudável. Homens e mulheres têm direito ao acesso à saúde integral, humanizada e de qualidade, livre de qualquer forma de preconceito ou discriminação por meio do SUS.

A prevenção do câncer, de uma forma geral, engloba ações na rotina para reduzir os riscos de ter a doença, como a mudança de hábitos alimentares e o estilo de vida:

Não fume. Essa é a regra mais importante para prevenir o câncer, principalmente o de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago. Ao fumar, são liberados no ambiente mais de 7.000 compostos e substâncias químicas que são inaladas por fumantes e não fumantes.

Alimente-se de forma saudável e mantenha o peso corporal adequado. Manter um peso saudável ao longo da vida é uma das formas mais importantes de se proteger contra o câncer. Ter uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e evitar os alimentos ultra processados, como aqueles prontos para consumo ou prontos para aquecer, bebidas adoçadas, entre outros, podem prevenir o câncer. A alimentação deve ser saborosa, respeitar a cultura local, proporcionar prazer e incluir alimentos regionais.

Evite bebidas alcoólicas. Seu consumo, em qualquer quantidade ou tipo, contribui para o risco de desenvolver câncer. Além disso, combinar bebidas alcoólicas com o tabaco aumenta a possibilidade do surgimento da doença.

Pratique atividade física. A atividade física também contribui para a manutenção do peso corporal saudável. Pode ser caminhada, dança, trocar o elevador pelas escadas, levar o cachorro para passear, cuidar da casa ou do jardim ou buscar modalidades, como corrida de rua, ginástica ou musculação, entre outras.

Vacine-se contra Hepatite B. O câncer de fígado está relacionado à infecção pelo vírus causador da hepatite B e a vacina é um importante meio de prevenção. O Ministério da Saúde disponibiliza nas UBS a vacina contra esse vírus para pessoas de todas as idades.

Evite a exposição a agentes cancerígenos. Agentes químicos, físicos e biológicos ou suas combinações são causas bem conhecidas de câncer relacionado ao trabalho e evitar ou diminuir a exposição a eles seria o ideal e desejável. Mas para que isto ocorra de maneira satisfatória, é necessário o comprometimento de todos os envolvidos nos diversos processos de trabalho, visando a elaboração de planos para evitar o adoecimento dos trabalhadores.

Mais informações em https://www.saude.mg.gov.br/saudedohomem.

Atuação da SES-MG

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais atua na promoção da saúde da população masculina na perspectiva da saúde integral e, de forma específica do câncer de próstata, e busca formas de ampliar o cuidado à saúde nos diversos agravos que atingem os homens, visando a redução da morbidade e mortalidade, promovendo a melhoria das condições de saúde, por meio do enfrentamento dos fatores de risco e a ampliação do acesso às ações e aos serviços de atenção integral à saúde masculina.

Com o intuito de debater acerca de temas como a importância do cuidado aos homens na atenção primária, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Diretoria de Gestão da Integralidade do Cuidado (DGIC) da SES-MG vai realizar, em 23/11/2023, o webinário Promovendo a Saúde Masculina: a necessidade de um olhar cuidadoso dos serviços de saúde pautados na integralidade do cuidado.

Outubro Rosa é um alerta para a prevenção o ano inteiro

O mês de outubro está chegando ao fim, mas o cuidado e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero deve ser o ano todo. O Hospital Alberto Cavalcanti, da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), é referência no cuidado e tratamento oncológico.

Suely Baeta, que foi diagnosticada com um câncer de mama em 2015, falou sobre a importância do tratamento adequado. “Ter o tratamento daquela equipe do Hospital Alberto Cavalcanti, o cuidado deles comigo fez toda a diferença para o meu diagnóstico de cura do câncer de mama”.

Vania Clara, diagnosticada com um câncer de mama em 2015, na Unidade Básica de Saúde, relatou sua experiência no processo de tratamento. “Fui encaminhada para o Hospital Alberto Cavalcanti, onde fiz o acompanhamento, cirurgia e quimioterapia. O tratamento é doloroso, cansativo e solitário, mas tudo vale a pena desde que você tenha recurso, como é o caso desse hospital, onde fui muito bem assistida”.

Misabel de Souza Pires, diagnosticada com um câncer de mama em 2014, também falou sobre o tratamento humanizado. “Fui encaminhada para o Hospital Alberto Cavalcanti, onde fui acolhida humanamente, dignamente, por toda a equipe médica e de enfermagem e todos os funcionários”.

Em 2021, a instituição registrou 3.755 consultas de mastologia e realizou 74 cirurgias. Em 2022, foram 2.934 consultas e 78 cirurgias e, em 2023, até setembro, o hospital realizou 2.586 consultas de mastologia e 90 cirurgias.

Por Jornalismo SES-MG