Município não é favorável à suspensão temporária de cirurgias eletivas

Apesar de recomendação do Estado, prefeitura destaca demanda alta para procedimentos e estrutura para sua realização

CARATINGA- A partir de análise técnica de indicadores epidemiológicos e assistenciais realizada pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES-MG), órgão técnico consultivo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) foi recomendada a suspensão temporária de cirurgias e procedimentos eletivos não essenciais em decorrência da atual situação epidemiológica na macrorregião Vale do Aço, da qual Caratinga faz parte.

A orientação, pautada na análise técnica de indicadores epidemiológicos e assistenciais é voltada para hospitais, clínicas e locais da rede pública estadual e da rede privada contratada ou conveniada com o Sistema Único de Saúde (SUS), nas regiões de maior incidência da covid-19 e recomendação não se aplica a cirurgias e procedimentos cirúrgicos em paciente cardíaco ou oncológico de maior gravidade.

CARATINGA

Por meio de nota encaminhada à reportagem nesta segunda-feira (11), o município de Caratinga disse que não é favorável à suspensão das cirurgias eletivas no momento, considerando alguns fatores.

A Prefeitura destacou que o município possui três equipamentos hospitalares, sendo que um deles está destinado exclusivamente para atendimento e internação de pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19. “Sendo assim, os outros equipamentos hospitalares podem desenvolver as outras assistências de Caratinga e sua microrregião”, disse.

O executivo também alegou que, com o fechamento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora nos últimos anos, e a suspensão de cirurgias por grande tempo, a microrregião de Caratinga passou a ter uma demanda alta de cirurgias que precisam ser realizadas para a melhoria da qualidade de vida do paciente. “Com a realização das cirurgias eletivas, principalmente as mais demandadas na nossa região, cirurgia geral, ginecológica e ortopédica, o paciente evita, diariamente, a procura pelas unidades de saúde de urgência e emergência”.

A Secretaria de Saúde acrescentou que a cirurgia eletiva evita o agravo do quadro do paciente, evitando, também a necessidade de transferência via SUS-fácil para hospitais no Estado de Minas Gerais de alta complexidade que, no momento, apresentam dificuldade em receber pacientes pela alta demanda de atendimento ao COVID-19. E frisou que a região de Caratinga não tem encontrado dificuldade, até o momento, de contratação de profissionais para atendimento a pacientes com COVID-19 e nem a falta de insumos para tratamento.