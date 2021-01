O BÁLSAMO AO FINAL DO DIA

Elton do Sax se apresenta nas ruas e toca músicas que acalmam e comovem

CARATINGA – A correria do dia a dia, o estresse no trabalho, boletos a pagar, as filas de banco. Esses são alguns dos fatores que acabam com a nossa paciência. Mas diante desse cenário eis que surge algo que nos tranquiliza, aquele bálsamo. Esse bálsamo pode ser encontrado no final da tarde pelas ruas de Caratinga quando Elton Xavier, conhecido como ‘Elton do Sax’ começa a tocar seu instrumento. Ele leva a música onde o povo está. A sensação de alívio imediato é nítida no rosto da plateia que se forma.

O INÍCIO

O artista fala como começou sua paixão pela música. Ele recorda que frequentava uma igreja e sempre gostava dos instrumentos. “Teclado, violão, sempre gostei muito. Mas naquela época ter um saxofone era muito difícil, algo complicado e caro. E ter professor para ensinar esse instrumento, nem se fala. Isso foi há 20 anos que comecei a me apaixonar pela música”.

O PRIMEIRO INSTRUMENTO

Elton se esforçou muito, mas enfim a ‘saga’ chegou ao fim e ele conseguiu comprar seu primeiro instrumento. “Foi difícil, mas consegui comprar o meu primeiro saxofone. Se esse instrumento é caro hoje, imagina há 20 anos? Costumo dizer que o primeiro desafio foi comprar o instrumento, depois achar quem me ensinasse a tocá-lo. Um dos meus professores foi o senhor João do Sax. Ele já é falecido, mas foi uma pessoa fantástica. Senhor João do Sax também ajudou a nortear minha carreira. Infelizmente ele faleceu pouco tempo depois que comprei meu instrumento, mas ele me ensinou muito nesse curto período de convivência. Então procurei outros professores e procurei me aperfeiçoar. E desta forma estou até hoje, sempre procurando me aperfeiçoar”.

TOCAR NAS RUAS

Um dia ele tomou uma decisão, mas o frio na espinha quase o impediu. Esse ‘frio na espinha’ era a recepção do público. Então o artista escolheu um horário, ele optou pelo final da tarde, quando as pessoas estariam deixando seus trabalhos. “Primeiramente tem que ter coragem, pois não sabemos como vai ser a recepção do povo. Lembro que a primeira que fiz esse show de rua, fiquei parado e pensando se ia ou não ia. Fiquei pensando será que o pessoal vai gostar? Será que serei vaiado? A gente sempre pensa o pior. Outra coisa que pensei foi o fato de ter muitas pessoas por perto e não dar conta. E nesse primeiro show tive uma resposta muito positiva do público que se formou e me observou. Teve gente que esperou finalizar a música e veio me agradecer. Olha que bacana isso. As pessoas diziam ‘nossa que música linda’, ‘que maravilha, me comoveu muito’. Então o medo de ter uma resposta negativa acabou logo no primeiro show de rua”.

QUALIDADE

Sobre suas preferências musicais, ele é taxativo. “Gosto de música de qualidade, então toco as músicas daquele período que classifico como os ‘Anos de Ouro’, ou seja, músicas das décadas de 1980, 1990 e do ano 2000. Toco as músicas mais antigas, lógico que ainda tem boas músicas, mas o meu repertório é formado por Phil Collins, Lionel Richie, esse pop romântico, que acho que casa muito bem com o saxofone. Meu foco é esse tipo de música. E tem o gospel também, pois quando toco o pessoal gosta muito, conhece as músicas e essas músicas alcançam muitas pessoas”.

O PODER DA MÚSICA

Além dos shows nas ruas de Caratinga, Elton do Sax se apresenta na igreja e tem um ‘Elton Saxofonista e Banda’. Contatos podem ser feitos através do instagram@eltondosax. “Faço eventos, casamentos. Em suma, participo de eventos onde a boa música é necessária, onde a pessoa quer ouvir uma música bacana. Minha missão é levar a boa música e transformar o evento em um momento inesquecível”, resume.

Por fim ele fala do poder da música. “A música é uma coisa fantástica. A música acalma, cura, relaxa. A música representa muita coisa boa. As pessoas têm um dia estressante e a música acalma. A música tem o poder de nos renovar. A música vai onde outras coisas não vão, que é a alma da pessoa”, finaliza Elton do Sax.