Mulher que recebeu R$ 100 mil para matar marido da tia é condenada a 20 anos de prisão

Crime foi em 2014, na zona rural de Bugre. O tio, de 56 anos, foi morto com um tiro na nuca

INHAPIM – Foi condenada a 20 anos de prisão a mulher que recebeu R$ 100 mil para matar o marido da tia, em Bugre. A sentença de Rosilda dos Santos Silva foi pronunciada, nessa terça-feira (19), após o julgamento do caso no fórum Anastácio Chaves, em Inhapim.

O crime foi em dezembro de 2014, na zona rural do município. Silas Vieira Gomes, de 56 anos, foi morto com um tiro na nuca, na propriedade onde vivia, no Córrego Rio Preto.

Durante as investigações, a Polícia Civil conseguiu reunir provas que apontaram a mulher de Silas, Vanda Lúcia Ferreira Vieira Gomes, como a mandante do crime. Ela foi presa quase dois anos depois do assassinato, em Ipatinga.

Vanda teria vendido um imóvel e repassado para a sobrinha o valor de R$ 100 mil para que ela e o namorado, Vinícius Antunes de Souza, executassem o crime.

Foi apurado que no dia do assassinato Vanda saiu de casa com o filho, deixando o marido sozinho em casa. O namorado da sobrinha, Vinícius Antunes de Souza, chegou na garupa de uma moto e executou Silas com um tiro na nuca.

O rapaz que pilotava a motocicleta também foi preso por participação no crime e denunciado como réu, mas foi absolvido em 2019.

A sobrinha e namorado foram presos em 2016, nos Estados Unidos. O casal foi detido pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) em Columbs, capital de Ohio.

Condenações

Com a condenação desta terça-feira, integralmente acolhida pela denúncia apresentada pelo Ministério Público por meio do promotor de justiça Jonas Junio Monteiro, todos os envolvidos no caso foram julgados.

Com a exceção do motociclista que conduziu o atirador, todos foram condenados à prisão.

Além de Rosilda, condenada a 20 anos, foram punidos o namorado, com 19 anos de prisão, e a tia, com 24 anos. Os dois últimos foram julgados em 2019.

