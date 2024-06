CHACINA DE MUTUM

Suspeito de participação é preso em Afonso Cláudio/ES

MUTUM – Em trabalho conjunto, a Polícia Militar de Minas Gerais e do Espírito Santo vem realizando diversas ações de repressão ao tráfico de drogas e ao crime de homicídio. E nesta terça-feira (18), um dos suspeitos de ter participado da chacina ocorrida em Mutum no dia 1º de junho de 2024 foi preso na cidade de Afonso Cláudio/ES. Na semana passada já havia sido detido em Vitória/ES um indivíduo suspeito de ser o mandante.

Durante as diligências, foram apreendidas duas armas de fogo, drogas e outro foragido da justiça pelo crime de latrocínio.

As investigações referentes ao caso seguem sendo realizadas pelas equipes da Polícia Civil, que posteriormente trarão mais informações sobre o caso.

A chacina

Quatro pessoas foram assassinadas no sábado (01/06/24) na zona rural de Mutum. O crime aconteceu no córrego do Onça. Dois homens ficaram feridos.

A Polícia Militar recebeu informação que havia ocorrido um tiroteio no córrego da Onça, distrito do Ocidente. Segundo o solicitante, uma vítima atingida por disparos de fogo foi até a sua residência e pediu socorro e disse ter pessoas baleadas no local. Ao chegar no endereço, as equipes constataram que havia quatro pessoas mortas, sendo Eduardo da Silva Alves, 33 anos, Renan das Neves da Costa, 35 anos, Verônica Priscila Araújo de Souza, 34 anos, e Tainara Oliveira Miranda, de 20 anos.

Segundo a Polícia Militar, Eduardo era foragido da justiça e estava sendo ameaçado por pessoas envolvidas com grupos criminosos também ligados ao tráfico. Ele também tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Outros dois homens, de 30 e 35 anos, conseguiram fugir, mas também foram baleados e levados ao pronto atendimento médico.