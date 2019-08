Prefeitura lança projeto de saúde através da dança nas praças públicas

CARATINGA- Na noite desta terça-feira (20), a praça da Estação foi palco do lançamento do projeto Movimente! Tendo saúde como foco, a população pode aliar a diversão a exercícios físicos, promovendo a qualidade de vida.

A abertura contou com a presença do prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira, que falou da proposta de saúde e bem-estar através da dança. “Desde que assumimos o governo tínhamos várias propostas, objetivos dentro da área social, cultural e esportiva. Mas, não tínhamos, até então, as condições ideais para que pudéssemos realizar o que damos o pontapé inicial agora. É o bem estar social, cultural e esportivo. O objetivo da prefeitura de Caratinga é tornar a população mais saudável e feliz. Temos uma equipe de profissionais, educadores físicos e dançarinos à frente deste projeto. Com esse projeto estaremos dando início a uma grandiosa revolução cultural e social para todos nós”.

A equipe da Superintendência Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude organizou um calendário semanal para as aulas que acontecerão, inicialmente, na Praça da Estação, Praça do Maluquinho e nos bairros Santa Cruz, Santo Antônio, e Limoeiro. O projeto será levado também para os distritos através de aulas mensais.

A agenda permanente está definida da seguinte maneira: Praça da Estação (segundas e quartas-feiras -17h45), Bairro Santa Cruz (terças-feiras-19h), Bairro Santo Antônio (quartas-feiras-17h45), Praça do Maluquinho (quintas-feiras-19h) e Bairro Limoeiro (sextas-feiras-18h).