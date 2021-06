Mototaxista morre depois de ser atingido por caminhão

UBAPORANGA- Faleceu na noite deste sábado(26), o mototaxista Geraldo Elizete Gomes, 39 anos.

A colisão frontal entre o caminhão e a motocicleta aconteceu no KM 517, da BR- 116, em Ubaporanga. O mototaxista Geraldo, que residia no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga, tinha saído para fazer uma corrida

A motocicleta, uma Honda Fan 160 vermelha, ficou totalmente destruída.

Segundo informações das Policias Militar e Civil, o caminhão seguia sentido à Caratinga quando invadiu a pista contrária, para tentar desviar de um cachorro, momento em que Geraldo se dirigia sentido a Inhapim.

Assim que familiares da vítima chegaram ao local, a Polícia Rodoviária Federal retirou o motorista do local e ainda não havia o resultado do teste do bafômetro.