Motociclista fica ferido ao colidir contra automóvel

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira (4), depois de colidir contra um automóvel. O acidente foi registrado na LMG – 823, trecho que corta o município de São Domingos das Dores.

Segundo informações de moradores, o carro seguia sentido a Inhapim e fez uma conversão à esquerda para entrar numa estrada vicinal, e o motociclista, após passar pela curva, não conseguiu evitar a colisão.

Socorristas do Grupamento de Resgate de Ubaporanga estiveram no local onde foi constatado que o motociclista já havia sido socorrido por terceiros com um corte no pescoço e encaminhado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. A motorista do carro não ficou ferida, e permaneceu no local do acidente até o motociclista ser socorrido.