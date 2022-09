Morre Humberto Luiz Salustiano Costa

Faleceu na noite desta segunda-feira (26), o jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa. Sô Humberto estava hospitalizado e chegou a divulgar uma mensagem na última semana agradecendo ao apoio e orações dos caratinguenses.

O DIÁRIO se solidariza com a família enlutada e externa o seu pesar.

O velório acontecerá das 12h às 16h30 no Ginásio Poliesportivo Dário da Anunciação Grossi – UNEC I.

O sepultamento será no Cemitério São João Batista, de Caratinga.