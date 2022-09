Está na hora da nossa cidade ter um representante no legislativo estadual”, afirma o candidato Dr. Pastor Giovanni

CARATINGA – Giovanni Correa da Silva, 62 anos, caratinguense, é médico há 36 anos, pastor há 22, é casado com Claudet, pai de Gustavo, Roseane, Bruno e Naiara, e avô de Gabriel, Henry e Giovanna.

Dr. Pastor Giovanni como é conhecido, é candidato a deputado estadual pelo PP, já foi secretário de Saúde e vice-prefeito de Caratinga. Em 2020 foi candidato a prefeito, e recebeu mais de 15 mil votos. Nessa entrevista, o candidato fala da sua experiência como médico, dos seus planos de governo caso seja eleito e de suas convicções como cristão.

O senhor já foi vice-prefeito de Caratinga, secretário de saúde do município e também no Pará. Por que agora decidiu se candidatar a deputado estadual?

Por ter sido candidato a prefeito de Caratinga em 2020, e ter recebido mais de 15 mil votos, desde o ano passado fui desafiado a ser pré-candidato e hoje candidato a deputado estadual. Aceitei a ser o candidato estadual, porque Caratinga e nossa região não tem um deputado estadual há décadas. Eu sou filho de Caratinga, não sou paraquedista, sou da terra, nascido aqui, moro aqui. Está na hora da nossa cidade ter um representante no legislativo estadual, que veja Caratinga e região não como um local de busca de votos, mas uma cidade para construir coisas novas, como também preservar o que já foi feito.

Quando secretário de Saúde, quais as principais medidas tomou na pasta?

Ao assumirmos a pasta da Secretaria Municipal de Saúde, logo no oitavo dia do mês de janeiro nós iniciamos com a descoberta da epidemia de febre amarela silvestre, então nós tivemos que fazer o enfrentamento, o qual aconteceu com muita veemência durante quatro meses, vacinamos mais de 100% da população pois municípios vizinhos também vieram para nossa cidade para serem vacinados. Então não era essa a grande obra que queríamos fazer no início, mas tivemos que fazer esse enfrentamento e o fizemos com muita propriedade. Paralelo a isso nós iniciamos a continuidade de preparação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para que ela fosse aberta, nós nomeamos pessoas para ficarem responsáveis nesse trabalho, e tanto que ela pôde ser inaugurada no mesmo ano que fomos secretário. Estive na secretária até o mês de agosto e ela foi inaugurada em setembro. Nós organizamos os PSF’S colocando todos funcionando, estruturando, dando oportunidade que todos os PSF’s (Programa Saúde da Família) existentes funcionassem, e nós fizemos o trabalho de capacitação de pessoal. Acabei deixando a Secretaria Municipal de Saúde, por questão de saúde, em que tive que me submeter a uma cirurgia e a partir daí não voltei mais.

Como caratinguense, o que acha que precisa ser mudado imediatamente na cidade?

Olha, tenho 62 anos e o que precisa mudar em Caratinga por incrível que pareça é nós mudarmos a nossa mentalidade, porque Caratinga está virando a cidade do ‘já teve’. Nós já tivemos um Festival de Música Popular Brasileira que era famoso no país inteiro, pessoas de várias regiões se deslocavam pra cá quando acontecia o nosso festival. Nós já participamos do futebol mineiro, tínhamos dois campos de futebol aqui, que recebíamos Vasco, Atlético, Flamengo, nós tínhamos um time de futsal que participava também do Campeonato Mineiro, e tínhamos o time de handebol. Caratinga já teve também a Feira da Paz, que acontecia no parque de exposição todos os anos, as pessoas dos municípios circunvizinhos se deslocavam pra cá. Caratinga tinha uma copa distrital ativa em que participavam todos os distritos de todos os bairros, movia-se a cidade inteira na área do esporte, então Caratinga está precisando mudar a mentalidade e colocar as coisas para acontecerem, pois estamos parados no tempo. Tem municípios aí que são menores que o nosso e estão muito mais avançados, então precisamos olhar mais para nossa cidade, cuidar mais das pessoas, cuidar mais de gente. O político tem que gostar de gente, o político tem que priorizar pessoas, porque pessoas valem mais que coisas.

Como avalia a situação da saúde no município atualmente?

A saúde em Caratinga avançou, graças a Deus. A administração do hospital pelo Padre Moacir e o Rodolfo, hoje tem sido uma administração digna de louvor e de ser parabenizada, e na área pública ainda temos também o serviço do Casu, que tem sido prestado com qualidade, e que foi um exemplo no combate à pandemia. O Casu prestou um ótimo trabalho e por onde temos andado, em vários municípios, inclusive no Vale do Aço e norte de Minas, recebemos parabéns pelo trabalho prestado, pelo nosso centro de referência para o combate ao covid-19. Porém, eu penso que nós temos que avançar.

Nós precisamos trazer o serviço de quimioterapia credenciado pelo SUS, nós temos um excelente na Casa de Saúde, mas lá é só particular e convênio, eu penso que há uma necessidade de ter também o credenciado pelo SUS em que os pacientes deixem de ficar deslocando daqui para Ipatinga, só para fazer a quimioterapia, e ela é muito desgastante, então isso deve ser uma prioridade que nós vamos trabalhar para que aconteça em Caratinga. Nós precisamos fazer com que as cirurgias eletivas sejam realizadas de forma contínua e não só esporadicamente quando tá chegando o período eleitoral e aí liberam, aquelas em que a pessoa não precisa ser operada de urgência, como a cirurgia de hérnia, ou uma cirurgia de vesícula. Essas cirurgias às vezes as pessoas ficam dois anos na fila, uma cirurgia de catarata ficam dois a três anos esperando. Eu já vi casos de pessoas receberam a comunicação que a cirurgia está liberada e o paciente já ter morrido, então nós precisamos fazer com que essa fila das cirurgias eletivas caminhe diariamente para que o cidadão não fique tanto tempo aguardando aquilo que é de direito.

Como avalia o atual momento político no Brasil?

O momento político no Brasil é um momento delicado, entretanto agora o mais preocupante é que as pessoas polarizaram a política e polarizaram os sentimentos. Que haja polarização da política não há problema, um pode ser A e o outro pode ser B, sem problema isso. O problema é que as pessoas estão levando isso para o campo pessoal, das emoções e não pode ser assim. Todo ser humano que defende a democracia ele tem que amparar-se em um princípio filosófico defendido pelo filósofo francês chamado Voltaire que diz: “eu posso não concordar com nada do que a pessoa diz, mas eu vou defender até a morte o direito daquela pessoa dizer”, ou seja, a pessoa tem o direito de ter um outro candidato que não o meu. Portanto acho que o grande problema do momento político não é a polarização da política e sim a polarização de sentimentos, a inversão de sentimento e de valores. As pessoas estão transferindo isso para o lado pessoal transformando as coisas em ódio, e raiva. Cada um pode ter as suas preferências e as pessoas continuarem tratando os outros com respeito, educação e dignidade, sem atingir o semelhante, respeitando o direito que a pessoa tem de escolher, independente do candidato ser A ou B. O B respeitando o A e o A respeitando o B. Eu penso que deve ser assim.

Nunca se viu tamanha influência dos evangélicos na política. Por que o senhor acha que isso está acontecendo?

Isso hoje está acontecendo porque os evangélicos acordaram, no sentido de que os valores que os evangélicos defendem, não vou dizer apenas os evangélicos, e sim os cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos espíritas, todos defendem o princípio de defesa da família e de valores, os quais começaram a ser atacados. Então isto começou a mexer com a fé das pessoas e com os princípios, pois o Brasil tem princípio, o brasileiro sempre foi um povo de família, contra as drogas, um povo a favor da vida, um povo que defende valores. Porém começaram a inverter esses valores, a partir daí os cristãos de todos as direções se posicionaram em defesa da vida, contra as drogas, contra a destruição da família, e a partir daí deu a impressão que os cristãos agora estão na política. Na verdade, agora estão defendendo o que sempre pregaram, e viram que se tornou necessário participar da política para poder fazer valer aquilo que eles defendem.

Muito se tem falado da valorização da mulher na sociedade. O senhor tem algum projeto nesse sentido?

Olha a valorização da mulher ela vem desde os princípios bíblicos, na palavra de Deus vemos o quanto Ele valoriza a mulher. Quando a rainha Ester é levada ao poder, por intervenção de D’Ele, para ser instrumento de defesa do seu povo judeu, ou quando Ele coloca a Débora como juíza e governadora da nação de Israel para defender o seu povo, isso tudo é uma valorização da mulher. Ao longo da história isso foi se perdendo, e as mulheres ficaram subjugadas. Contudo elas acordaram e ocuparam espaço, e isso é digno de reconhecimento por nós. Agora o que nós pensamos, o que nós podemos fazer? Bem, eu atuo na área da medicina que trabalha com a mulher todos os dias há 36 anos. Defenderei um projeto de um centro de saúde da mulher, onde ela chegará no local e ali ela terá acesso a todas as áreas da saúde. Porque as regionais de saúde, os municípios referência de micro e macrorregião, todos eles têm os profissionais de saúde, já contratados dentro do sistema, não vai precisar de contratar mais ninguém, vai apenas sistematizar o atendimento para a mulher. No mesmo local ela vai ter o atendimento médico, o psicológico, fisioterapia, nutricionista, uma coleta de sangue de material para exame, uma mamografia e ultrassonografia, uma coleta de preventivo. Isso tudo pode ser realizado em um só local, porque a mulher é mãe, a mulher de hoje, a maioria trabalha, ela é esposa, ou seja, tem muitos compromissos, e muitas vezes ao cuidar da saúde ela investe muito tempo se deslocando, e atravessa a cidade para ir ao profissional depois sai e vai em outro local para fazer um raio-x, depois em outro local da cidade para fazer coleta de material para exame de sangue, um marcado no dia o outro daqui a 20 dias, outro marcado em três meses, ou seja, algo desconexo.

A mulher merece ser tratada com dignidade, então defendo o centro de saúde da mulher, onde ela será tratada com respeito, dignidade e quando necessitar de atendimento seja de qualquer vertente da saúde, ela terá tudo no mesmo local.

Quais os principais pontos do seu plano?

Caratinga e região tem uma tendência para a agropecuária, o que está na vanguarda da realidade atual. Pretendo me alinhar com as instituições e produtores, para trazermos projetos e incentivos que venham dar crescimento a macro e microeconomia da nossa região. Tenho um projeto de caprinocultura de corte e leiteira, também de fruticultura, os quais poderão gerar um novo viés socioeconômico em Caratinga e municípios circunvizinhos. Empenharei pela cafeicultura para trazermos condições de qualificar nosso café, tornando viável aos produtores venderem o produto com valor agregado, gerando maior benefício a quem produz a commodities.

Por que o eleitor deve votar em Dr. Giovanni para deputado estadual?

Eu vou lhe dar sete motivos para todos aqueles que leem esse jornal e todos aqueles que tiverem conhecimento da minha candidatura, votarem em mim.

Primeiro motivo: Eu sou contra a corrupção; Segundo: eu defendo a família, eu defendo aquilo que o cidadão brasileiro tem e preserva que é a família; Terceiro: eu defendo a liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade econômica, portanto sou um liberal, defensor da liberdade; Quarto: eu estou indo para a assembleia não é em busca do poder e sim em busca do servir, para servir mais, porque eu já sirvo na área social, já sirvo na área espiritual e penso que na área política, sendo deputado estadual poderei servir mais a minha cidade; Quinto: para o cidadão caratinguense, eu sou de Caratinga, resido aqui, toda oportunidade que eu tiver de trazer recursos e benefícios irei priorizar nossa cidade e nossa região, quando um cidadão vota em um candidato de longe de Caratinga ele tem que estar sabendo que ele está votando para que esse deputado estadual leve os recursos lá para a cidade dele. Não tenho direito de cobrar nada dele aqui para Caratinga, se sobrar alguma coisa ele vai fazer chegar aqui, em mim você vai ver o recurso chegar em Caratinga pois eu moro aqui; Sexto motivo: eu sou um defensor dos valores morais e cristãos, e nós vivemos um momento em que tem se banalizado os valores, na verdade isso é uma minoria, então nós precisamos ter voz na casa legislativa, tanto estadual quanto federal, de pessoas que defendam os nossos valores; Sétimo motivo: eu serei um deputado acessível.

Então ao longo dessas colocações que eu fiz, você que deseja construir dias melhores, vote em mim, Dr. Pastor Giovanni 11.222, pois meu desejo é servir ao povo de Caratinga e de Minas.